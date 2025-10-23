Megállították a Fradi szurkolóit az osztrák határon

Felfegyverzett rendőrök állították meg a Fradi szurkolók vonatát az osztrák határnál – írja a Blikk. A fradisták az esti Salzburg elleni Európa Liga meccsre indultak már reggel nyolckor, ám Hegyeshalomnál nem jutottak tovább. Az intézkedés okát állítólag nem közölték a rendőrök, és a lap információi szerint 13:40-kor még mindig a határon vesztegelt a szurkolók vonata.

Szijjártó Péter külügyminiszter sietett is intézkedni, legalábbis erről posztolt Facebook-oldalán. Azt írta a bécsi nagykövetség és a konzulok közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat. Telefonált az osztrák külügyminiszterrel is, aki felajánlotta segítségét.