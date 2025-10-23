Menczer Tamás: A választókerületem minden településén komoly fejlesztések indulnak, csak Pilisborosjenőn nem

Videóüzenetek összecsapása zajlik Pilisborosjenő október 23-i ünnepsége kapcsán a falu polgármestere és a térség országgyűlési képviselője között. Tömöri Balázs, Pilisborosjenő első embere ugyanis szerdán bejelentette, Menczer Tamás képviselő mégsem vehet részt a falusi ünnepségen, ahogy azt egy nappal előtte kihirdették.

A 2097 Csoport Egyesület színeiben induló Tömöri Balázs ugyanis kedden bejelentette, hogy az október 23-ára tervezett '56-os megemlékezésen részt vesz Menczer Tamás országgyűlési képviselő. A poszt alatt kizárólag olyan kommentek voltak, amelyek kifogásolták ezt a döntését. Majd tíz órával később, szerdán hajnalban újra posztolt: „Köszönöm az előző, tegnap esti bejegyzésre adott elgondolkodtató véleményeket! Megosztottság-növelő hatása miatt néhány perce lemondtam Menczer Tamás országgyűlési képviselő október 22-ei nemzeti ünnepen elmondani tervezett pilisborosjenői beszédét.”

Döntését azzal indokolta, hogy „nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet és sok más szempont is felmerült és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók (is) pártpolitikai alapon megosztottak”. Ezért szeretné, hogy a nemzeti ünnepek menetesek maradjanak a pártpolitikától és a megosztottságtól.

Menczer természetesen kiborult és egy videóban felrótta a polgármesternek, hogy a döntés előtt nem hívta fel „csak közölte, hogy nem engedi, hogy részt vegyek a rendezvényen”. A fideszes képviselő megígérte, hogy az teljes beszédét közzé fogja tenni, „hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni”. Ezután felsorolta, mi mindent intézett el a falunak, és hogy akkoriban a társasága nem volt terhes a polgármester számára.

Erre Tömöri egy újabb videóval reagált, amelyben csaknem tíz percen keresztül érvel a döntése mellett és hangsúlyozza, hogy a kampány során Menczernek lesz lehetősége majd kampányolni a faluban, csupán a nemzeti ünnepet szerette volna pártpolitikától mentesen tartani. Arról is beszél, hogy nem saját politikai meggyőződése, hanem a falu akarata miatt nem járult hozzá a képviselő jelenlétéhez.

Menczer egy rövidebb, tömörebb videóval vágott vissza, amelyben tisztázza: a pilisborosjenőiek majd azt fogják látni, hogy a körzet egyéb településein fejlesztések indulnak, csak náluk nem.

Egyelőre itt tartunk, a videós csapatok harcban állnak.