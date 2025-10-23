Menetelések napja: Békétől Nemzetig és tovább

„Ma az ellenzék a Hősök terén gyűlik össze és az valóban praktikusabb helyszín, jobb közlekedéssel, mint Hatvanpuszta. Legyünk ott minél többen! Én két ok miatt mégis itt kezdem a napot” - írja Facebook Hadházy Ákos. Szerinte Hatvanpusztán lehet legjobban emlékeztetni arra, hogy „amit ma Orbán a Kossuth téren hadovál, annak a valódi lényege egy mondatban foglalható össze: mindent meg akar tenni, hogy a választások után végre végleg ideköltözhessen és nyugodtan élvezhesse Pusztaverszáj eszement luxusát”.

Másrészt idén sincsen Hatvanpusztánál jobb helyszín megemlékezni az 56-os hősökre, ha azt akarjuk megmutatni, hogy ők NEM ezt a rendszert akarták, NEM egy ilyen országért adták az életüket.

Majd feltett egy kérdést: „kinek volt nehezebb dolga? Az akkori vagy a mai ellenzéknek? A válasz egyrészt egyértelmű, hiszen egy diktatúrával szemben az 56-os hősöknek az életüket kellett adniuk. Másrészt viszont egy dologban könnyebb dolguk volt: nem volt kérdés számukra, hogy nem bízhatnak abban, hogy választáson győzhetik le a rendszert.

A mostani ellenzék még nem jött rá, hogy ha nem tiszták a választások feltételei, akkor sokkal nehezebb győzni és sokkal nagyobb az esélye egy mégoly korrupt és aljas hatalomnak a maradásra. Vagy ha erre rájött, arra már nem, hogy kellően sokan és kellően elszántan meg lehet változtatni a játékszabályokat.”