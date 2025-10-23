Élő

Menetelések napja: Békétől Nemzetig és tovább

  • Sűrű nap a mai, az 1956-os forradalom 69. évfordulója.
  • Délelőtt a CÖF hívására vonul fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig.
  • Délután Magyar Péter viszi a Hősök terére a híveit.
  • Percről percre követjük az eseményeket.
23 poszt
  • Legújabbak elöl
  • Régiek elöl

Hadházy Hatvanpusztán emlékezett, mert szerinte ez a legjobb helyszín

„Ma az ellenzék a Hősök terén gyűlik össze és az valóban praktikusabb helyszín, jobb közlekedéssel, mint Hatvanpuszta. Legyünk ott minél többen! Én két ok miatt mégis itt kezdem a napot” - írja Facebook Hadházy Ákos. Szerinte Hatvanpusztán lehet legjobban emlékeztetni arra, hogy „amit ma Orbán a Kossuth téren hadovál, annak a valódi lényege egy mondatban foglalható össze: mindent meg akar tenni, hogy a választások után végre végleg ideköltözhessen és nyugodtan élvezhesse Pusztaverszáj eszement luxusát”.

Másrészt idén sincsen Hatvanpusztánál jobb helyszín megemlékezni az 56-os hősökre, ha azt akarjuk megmutatni, hogy ők NEM ezt a rendszert akarták, NEM egy ilyen országért adták az életüket.

Majd feltett egy kérdést: „kinek volt nehezebb dolga? Az akkori vagy a mai ellenzéknek? A válasz egyrészt egyértelmű, hiszen egy diktatúrával szemben az 56-os hősöknek az életüket kellett adniuk. Másrészt viszont egy dologban könnyebb dolguk volt: nem volt kérdés számukra, hogy nem bízhatnak abban, hogy választáson győzhetik le a rendszert.

A mostani ellenzék még nem jött rá, hogy ha nem tiszták a választások feltételei, akkor sokkal nehezebb győzni és sokkal nagyobb az esélye egy mégoly korrupt és aljas hatalomnak a maradásra. Vagy ha erre rájött, arra már nem, hogy kellően sokan és kellően elszántan meg lehet változtatni a játékszabályokat.”

Menczer Tamás a béke napján fenyegetőzött kicsit

Szabadvers formájában. Így szól:

„Semmi nem lesz elfelejtve.
Minden fel lesz jegyezve.
Minden el lesz rendezve.
Az áprilisi győzelmünk után nincs barátfelvétel.”

Boldog Békemenetet mindenkinek!

Orbán Viktor már eredményt is hirdetett

Melyik a valaha volt legnagyobb békemenet? Orbán Viktor már előre tudja.

Egy ideig szokás volt kormányközeli körökben 1 milliósra tippelni az aktuális Békemenetet, de azért ettől eddig még mindig messze voltak. Számításaink szerint az eddigi legnagyobb egyébként a 2014. márciusában szervezett menet volt, nagyjából 440-460 ezer felvonulóval.

Püspökladány szerint nem jó helyre ment a Nobel-békedíj

A zászló szerint még csak nem is Donald Trumpnak, hanem Orbán Viktornak kellett volna odaítéli az elismerést.

Fotó: Molnár Kristóf/444
Nem félreértésből állítottak elő három kutyapártost az éjszaka

Sajnos ma csak Újpest-Központban lesz pult, valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát, Editet, Kárment és Botit, miközben békepárti üzenetekkel láttuk el a békemenet útvonalát. A fejleményekkel jelentkezünk! A béke nem várhat! Русский военный корабль, иди на хуй

– írta Facebook-bejegyzésében Nagy Dávid a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója és országgyűlési választási listavezetője.

Fotó: MKKP

A rendőrség 8:41-kor megjelent közleményében ennyit írnak az esetről: A rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást. A Police.hu-n megjelent közleményhez még odaírták: Nem félreértés.

A cikk folytatódik

Deák Dániel szerint sok vidéki településen megszervezik magukat és összedobják a pénzt arra,

hogy meginduljanak Budapestre. A sokat látott elemző erről a Patriótán beszélt.

Minden bizonnyal így van, viszont a Facebook jelenleg azzal van tele, hogy fideszes politikusok bérelt buszokról vagy különvonatról jelentkeznek be, úton a menetre.

„Magyarországnak RÁD van szüksége”

– üzeni és mutatja Orbán Viktor a Margit-híd budai hídfőjénél.

Fotó: Bankó Gábor/444
Rómából, szeretettel

Kollégánk, Molnár Kristóf a helyszínen kiszúrt egy csapatot, akik egyenesen Olaszországból, Rómából jöttek repülővel békemenetezni. Azt mondták, szeretik Orbánt és Giorgia Melonit. Ennyi - mondaná erre Deutsch Tamás.

Nincs ma jó napja a street art installációknak

Ez a példány például csúnya véget ért a Békemenet gyülekezőpontján:

Sasszeműek azért így is ki tudják olvasni.
Fotó: Windisch Judit/444
Jönnek a buszos szelfik is

„A Békemeneten találkozunk!” – írta Horváth László drogügyi kormánybiztos és országgyűlési képviselő egy csoportkép kíséretében, még mielőtt útnak indultak volna busszal.

Tállai András László arról posztolt: „Dél-Borsod is támogatja a békét!”

Hozzájuk hasonlóan, Karcag is a béke és a szabadság mellett áll:

Vigh László zalai képviselő pogácsával és nasival is készült az utazóknak:

A szintén zalai Nagy Bálint szerint soha nem voltak még ilyen sokan:

Nagy Istvánék és a salgótarjániak is úton!

A jászságiak pedig Pócs János-sapkában menetelnek:

Fotó: Bankó Gábor/444
A címversenyt egyelőre a Mandiner nyerte (de hol van még a vége!)

A Mandineren jelent meg a következő cím+kép+ajánló kombó:

Ungváry Zsolt írása érdekes ívet vázol fel 1956, 1989 és 2025 között, a szerző szerint a ruszkikban és a globalistákban/brüsszelitákban/antifákban közös vonás, hogy „nem a magyar oldalon állnak”, ezért rostálja ki őket az idő.

Megszületett október 23-a igazán korszerű fideszes üzenete

A Békemenetre tartó buszból jelentkezett be Hatvan fideszes képviselője, Szabó Zsolt:

Székelyudvarhelyről tegnap este 8-kor indultak

Nemrég befutott a székelyudvarhelyiek busza: helyszíni tudósítónknak elmondták, hogy tegnap este nyolckor indultak útnak. A rakparton viszont nem tudtak megállni, úgyhogy kicsit idegesek.

Aki magyar, velünk tart - üzeni a Fidesz

Orbán Viktor posztolta ki, mi lesz az ünnepsége szlogenje.

Forrás

Ez az 56-ban a forradalmat elindító menet egyik skandálása volt, de volt még más is:

  • „Ruszkik haza, ruszkik haza!”
  • „Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!”
  • „Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot vigye haza!”
  • „Függetlenség, szabadság!”
  • „Munkás-paraszt gyerekek, együtt megyünk veletek!”
  • „Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt, kéz a kézbe!”
  • „Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!”
  • „Szabadságra szavazunk, Kossuth-címert akarunk!”
Karácsony Gergely: A nemzet fővárosának felelőssége, hogy őrizze a köztársaság eszméjét

Karácsony Gergely főpolgármester videóüzenettel köszönt be a nemzeti ünnepen. Többek közt arról beszélt:

„Nekem és hiszem, hogy sokaknak még október 23-a a köztársaság ünnepe. Az 1956-os forradalomban született köztársaságé, az 1989. október 23-án kikiáltott harmadik köztársaságé, és azé a negyedik köztársaságé, ami a szívünkben él. Annak a hitnek az ünnepe, hogy a hazánk egyszer szabad és egyenlő polgárok közös otthona, vagyis köztársaság lehet. 1956 Magyarországa méltó lett volna rá, mégsem lehetett szabad. 1989 Magyarországa pedig hiába lehetett szabad. Bő három évtized tévelygései után sajnos nem tudott eléggé méltó lenni ránk. Elbukott a reményteli kísérlet. Mi magunk buktattuk meg, mert nem hittük benne eléggé. És mert nem voltunk hozzá elég bátrak. És azért nem voltunk eléggé bátrak, mert nem érezhettük azt, amit az '56-os magyarok igen, hogy nyugodtan hátat fordíthatnak egymásnak. Ehelyett az ország egyik fele fordított hátat a másiknak, de nem a bizalom okán, hanem a meg nem értés miatt, az együttérzés és az együtt gondolkodás fájó hiánya miatt. Annál, hogy a békétlenség és a megosztottság mérgezi a lelkünket, mind nagyobb baj, hogyha megtanulunk ebben élni.”

A főpolgármester arra is kitért, hogy a köztársaság eszméjét Budapest és a szabad önkormányzatok őrzik.

„Nem azért, mert Budapest hátat akarna fordítani az országnak, épp ellenkezőleg. A nemzet fővárosának felelőssége, hogy őrizze a köztársaság eszméjét, hogy legyen honnan visszatérnie, ha majd az egész országban újjáépítjük a köztársaságot.”

A teljes beszéd itt megtekinthető:

