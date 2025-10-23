Orosz katonai gépek sértették meg Litvánia légterét

Csütörtök este orosz katonai repülőgépek, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő, rövid időre átlépték Litvánia légterét a kalinyingrádi exklávé felől, Kybartai térségében – közölte Gitanas Nausėda litván elnök. A litván védelmi tárca tájékoztatása szerint a gépek mintegy 700 méterre hatoltak be az ország légterébe, és 18 másodperc után távoztak.

A légtérsértésre válaszul a NATO balti légtérrendészeti missziójának két spanyol Eurofighter Typhoonja azonnal felszállt az orosz gépek elfogására és azonosítására. Helyi sajtóértesülések szerint az incidens feltehetően légi utántöltési gyakorlat közben történhetett.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

Nausėda elnök súlyos nemzetközi jogsértésnek és Litvánia szuverenitása megsértésének nevezte a történteket, és hangsúlyozta: „ez az eset ismét megerősíti az európai légvédelem készenlétének megerősítésének fontosságát”. Bejelentése szerint a litván külügyminisztérium bekéretni készül az orosz nagykövetség képviselőit, hogy hivatalos tiltakozást nyújtson át a „felelőtlen és veszélyes magatartás” miatt.

Az elmúlt hetekben több hasonló történt a térségben: szeptemberben orosz drónok léptek be Lengyelország légterébe, és észt jelentések szerint orosz vadászgépek is áthaladtak Észtország légterén. (Medúza)