Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen

Washington új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalások érdekében. Donald Trump elnök a Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélése után közölte, hogy a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót bizonytalan időre elhalasztották:

Valahányszor Vlagyimirral tárgyalok, jól elbeszélgetünk, de aztán nem jutunk sehova. Egyszerűen nem jutunk sehova

– mondta Trump, aki hangsúlyozta, hogy a szankciók „jelentősek”, és reméli, hogy azok gyors visszavonására kerülhet sor, ha Oroszország leállítja a háborút.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A bejelentés előtti napon Oroszország heves támadást indított Ukrajna ellen, amelyben legalább hét ember, köztük gyerekek is meghaltak. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók azért szükségesek, mert „Putyin nem hajlandó véget vetni ennek az értelmetlen háborúnak”. A Rosznyeft és a Lukoil a Kreml „hadigépezetét” finanszírozzák, mondta. Rutte üdvözölte az intézkedést, mert az további nyomást gyakorol Putyinra. Az Egyesült Államok és Oroszország béketervekkel kapcsolatos nézeteltérései is kiéleződtek a héten, különösen Moszkva azon elutasítása miatt, hogy leállítsa a harcokat a jelenlegi frontvonalakon. Emiatt a korábban bejelentett budapesti csúcstalálkozót is elnapolták. Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor jelezte, hogy az USA továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

A szankciók bejelentése összhangban áll az Egyesült Királyság korábbi lépéseivel, amely szintén szankciókat vezetett be a két olajvállalat ellen. A brit pénzügyminiszter, Rachel Reeves szerint „nincs helye az orosz olajnak a globális piacokon”. Oroszország londoni nagykövetsége válaszul közölte, hogy a szankciók megzavarhatják a globális üzemanyag-ellátást és növelhetik az árakat, különösen a fejlődő országokban.

A Rosznyeft és a Lukoil napi 3,1 millió hordó olajat exportál, a Rosznyeft az orosz olajtermelés közel felét adja, ami a globális termelés 6 százalékát teszi ki. Oroszország legnagyobb vásárlói közé Kína, India és Törökország tartozik, Trump pedig arra sürgette őket, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.

Az EU is szigorított: szerdán új szankciós csomagot fogadott el, amely tiltja az orosz cseppfolyósított földgáz importját. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az amerikai lépést, hangsúlyozva, hogy az transzatlanti összefogást jelez a nyomásgyakorlás érdekében. Az európai NATO-szövetségesek és Kijev egy 12 pontos béketervet is kidolgoztak, amely a frontvonalak befagyasztását, hadifoglyok cseréjét és Ukrajna EU-csatlakozásának előmozdítását célozza. (via BBC)