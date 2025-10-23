Varga Judit a Békemenettel van

POLITIKA
Veletek vagyok, zászló, zászló, narancssárga szív.

Ezzel a velős üzenettel, és egy korábbi Békemeneten készült képpel jelentkezett ma reggel Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.

Azok, akik szeretnek minden mögött rejtett jelentéseket keresgélni, most nagyon örülhetnek, hiszen ez a tömör veletek vagyok alig pár nappal azután, hogy a fideszes politikusok igyekeztek visszakönyörögni Vargát a közéletbe, és spekulációk sora indult el annak kapcsán, hogy kinek lenne jó, ha a kegyelmi ügybe belebukott egykori miniszter visszatérne, most újabb muníciót adott a konteózásra.

Varga Judit a parlamentben integet/jelentkezik.
Fotó: Németh Dániel/444

Hogy Varga Judit csak fotelhuszárkodik, vagy fizikai valójában is megjelenik valahol a mai napon - hát, ezt nemsokára megtudjuk.

9-kor kezdődik a Békemenet gyülekezője, 10 és 11 között indul el, a Kossuth téren 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Percről percre tudósításunk hamarosan kezdődik, tartsatok velünk!

