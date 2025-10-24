A Kossuth térről két embert, a Hősök teréről egy embert vittek el a rendezvény megzavarása vagy a tömeg inzultálása miatt

Két-két emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a fideszes Békemeneten és a tiszás Nemzeti Meneten - írja a Népszava a Budapesti Rendőr-főkapitányság válasza alapján.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Kossuth téren egy 42 éves indiai férfi és egy 51 éves magyar férfi egymástól függetlenül megzavarta a megemlékezést, mindkét embert a biztonsági szolgálat dolgozói kísérték ki, majd a rendőrök rendzavarás miatt állították elő őket az V. kerületi rendőrkapitányságon. Ez szabálysértésnek minősül. (A Békemenet a Kossuth térre vonult, ahol délután Orbán Viktor az állami megemlékezés keretében mondott beszédet.)

A Békemenet vonul a Margit hídon Fotó: Bankó Gábor/444

A Nemzeti Menet résztvevőit egy 55 éves magyar férfi inzultálta a Hősök terén 14.50-kor. Őt garázdaság miatt állították elő. Az Oktogonnál pedig egy 35 éves brazil nő rugdosta a rendőrautókat 4 körül. Őt is garázdaság miatt állították elő, csak nem szabálysértéssel, hanem bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.

A Hősök terén a tömeg Fotó: Németh Dániel/444

A tilalom ellenére a tiszás rendezvényen megpróbáltak drónozni, emiatt egy 46 éves férfivel szemben tettek szabálysértési feljelentést. A férfi a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy sarkán drónozott fél három körül. Háromnegyed 6 körül pedig egy drón zuhant egy Dózsa György úti ház kertjébe, itt ismeretlen tettes ellen tettek szabálysértési feljelentést.

A rendezvényeken három ember szorult orvosi ellátásra.