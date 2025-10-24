A MÁV vezérigazgatója szerint az osztrák cég mozdonyvezetője elmenekült a fradisták elől, ezért nem tudott tovább menni a vonat

Csütörtök este nem engedték az osztárk hatóságok, hogy az országba való belépés után tovább haladjon a Fradi szurkolóit a csapat Salzburg elleni Európa Liga meccsére szállító különvonat. 3-2-re nyert a Ferencváros egyébként.

A magyarok szerint az osztrák rendőrség megállította a vonatot a határon, aztán visszafordították Budapestre, az osztrák belügyminisztérium szerint viszont nem tagadták meg a belépést, és a magyar mozdonyvezető döntött úgy, hogy a szerelvény sérülése miatt megtagadja az utazás folytatását.

Osztrák lapok mindeközben arról írtak, hogy azért nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, mert pirotechnikai eszközökkel érkeztek a határátkelőhöz, petárdáztak és a viselkedésük is kifogásolható volt.

Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az osztrák nagykövetet. Szerinte az „osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről”.

Péntek délután a MÁV vezérigazgatója a következőket posztolta a témában:

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére”

írta.

„A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel. A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át.

Az NB I-es tabellát vezető Ferencváros szurkolója 2022. október 19-én, amikor az Iváncsa kiverte a Fradi első számú csapatát a Magyar Kupából.
Fotó: Bankó Gábor / 444

Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot.”

Hegyi Zsolt elismeri, hogy a fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. „Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett”, de ez szerinte nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében, és ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna.

Hegyi szerint az osztrákok felelőssége kizárólagos.

belföld európa liga Hegyi Zsolt Ferencváros fradi Szijjártó Péter ausztria MÁV