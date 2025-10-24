Hadházy: Szabó Zsófi többszázezres napszemüvegben ült Orbán mögött

Orbán Viktor celeb szupercsapatának tagja, Szabó Zsófi elég drága napszemüvegben hallgatta a miniszterelnök beszédét az első sorból.
Hadházy Ákos beazonosította, hogy Szabó egy Chrome Hearts Diamond Dog szemüveget visel, amit az Ebayen 2 ezer dollárért lehet kapni. Ez átszámítva 670 ezer forint.
Rákerestünk a szemüvegre, más oldalakon ennél jóval olcsóbban hozzá lehet jutni, van, ahol már ezer dollár alatt kapni. Azt nem tudni, hogy Szabó mennyiért vette a szemüveget.
Hadházy azt írta, nem a napszemüveg volt igazán gáz, hanem ahol Szabó viselte. A műsorvezető az elmúlt hetekben állt be nagyon látványosan a Fidesz mögé.
Cooky, Gönczi, Vasvári, Szabó, Kucsera, Muri.
Berki Krisztián és Shane Tusup exe fiatal orbános feliratos pulóverben állt ki értékrendje mellett a Facebookon, a miniszterelnök posztot reposztolt.