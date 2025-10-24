Kimondta a bíróság, hogy Silvio Berlusconi nem üzletelt a maffiával

Kimondta az olasz semmítőszék, hogy semmilyen módon nem sikerült bizonyítani, hogy a Cosa Nostra finanszírozta volna Silvio Berlusconi néhai olasz miniszterelnök vállalkozásait.

A kormányfőt évtizedeken keresztül vádolták maffiakapcsolatokkal, a mostani ítélet szerint azonban a maffia nem használta fel pénze tisztára mosásához Berlusconit.

Silvio Berlusconi Fotó: ANDREAS SOLARO, -/AFP

A semmítőszék határozata csaknem negyven éven át tartó jogi és politikai vita végére tesz pontot, miután ügyészségi vizsgálatok sorozata foglalkozott Silvio Berlusconi meggazdagodása és vállalkozói birodalma felépítésének hátterével, és politikai ellenfelei is azzal támadták, hogy a maffia áll mögötte.

Berlusconi 1994-től kezdődően négyszer volt Olaszország miniszterelnöke, Orbán Viktorral és Vlagyimir Putyinnal is remek kapcsolatokat ápolt. Amikor 2023 júniusában meghalt, hosszú cikkben írtunk arról, milyen fontos hatással volt Berlusconi Orbán Viktorra és a politikájára. (via MTI)