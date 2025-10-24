Megint horror a dél-balatoni vonatozás

Péntek hajnaltól - várhatóan délutánig - felsővezetékszakadás miatt nem jár a vonat Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között - közölte a Mávinform. Emiatt a dél-balatoni vonalon utazók hosszabb menetidővel számolhatnak.
A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek. A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
Egy fa dőlt ki éjjel, amiatt szakadt le a felsővezeték.