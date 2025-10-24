Megint horror a dél-balatoni vonatozás

Fotó: Bankó Gábor/444

Péntek hajnaltól - várhatóan délutánig - felsővezetékszakadás miatt nem jár a vonat Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között - közölte a Mávinform. Emiatt a dél-balatoni vonalon utazók hosszabb menetidővel számolhatnak.

A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.

A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek. A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.

Egy fa dőlt ki éjjel, amiatt szakadt le a felsővezeték.