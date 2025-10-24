„Minden meghasonlott vezetőnek eljön a kádári pillanata”

„Magyarország ötcsillagos szálloda” – ilyen volt belülről a Békemenet

Van, aki napi 5-6 órát tölt digitális harccal, más Nobel-békedíjat adna Orbánnak. A Békemeneten vonulók nagyon bíztak benne, hogy ők lesznek többségben, ehhez most először bevetették Lázár Jánost is.