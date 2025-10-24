Nagy Feró a Szőlő utcai botrányról: „A lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

„Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?” - mondta Nagy Feró a Békemeneten, mikor az Alap hírek nevű csatorna riportere megkérdezte, mit gondol a Szőlő utcai botrányról. (A Youtube-ra, TikTokra és Instagramra videókat készítő stáb egyetemistákból áll.)

Nagy Ferónak egyébként először Semjén Zsolt ugrott be a Szőlő utcai botrányról, és arról kezdett beszélni, nem tudja, hogy van-e ilyen botrány egyáltalán, ő nem gondol semmi rosszat, mert neki a személyes barátja Semjén Zsolt.

Mikor a riporter közölte, hogy a botrány Semjéntől független, Nagy Feró visszakérdez, hogy „de mi? Az, hogy valaki a főnökségből lányokat futtatott, vagy mi? Ahhoz nekem mi közöm?”

Ezután közli, hogy Semjénnek sincs hozzá köze, majd jön a cikk elején már idézett mondata.

A Telex felhívta Nagy Ferót, hogy megkérdezze, utólag hogyan ítéli meg saját szavait, mire lényegében megismételte ugyanazt.

Az ügyről azt mondta, „általában az emberek a saját anyagi helyzetüket akarják javítani.” Nagy Feró szerint a volt igazgató visszaélt a helyzettel, hogy pénzt kereshessen, amivel a korábbi intézményvezető jól járt, de jól járhattak a lányok is, hiszen nem világos, hogy valóban prostitúcóira kényszerítették-e őket. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – mondta Nagy Feró, hozzátéve, hogy „ha például vasláncon tartották” a lányokat, akkor természetesen nem önszántukból cselekedtek.

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A gyanú szerint Juhász és társa két nőt prostituáltként futtatott, miközben papíron a javítóintézetben voltak alkalmazva. Az érintett nők tagadták, hogy Juhász kényszerítette volna őket a prostitúcióra. A rendőrség szerint a nyomozásnak csak nagykorú érintettjei vannak, de a 444-en Bábel Vilmos feltárta, az egyik érintett nőt 12 éves kora óta ismerik Juhászék. A lányt játékterembe, gyorsétterembe vitték, éjszakára is kimaradt, majd hamar otthonba került. Egy pszichológusi szakvéleményben azt írták, a lány vizsgálata során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.

Semjén Zsolt megalapozatlan rágalmak miatt került az ügybe. A Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálta a Zsolt bácsis szálat, de nem jutott semmire, mert senki nem tudott semmilyen bizonyítékkal szolgálni a nyilvánosság előtt megfogalmazott állításaikkal kapcsolatban.