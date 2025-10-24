Nagy Feró a Szőlő utcai botrányról: „A lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

„Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?” - mondta Nagy Feró a Békemeneten, mikor az Alap hírek nevű csatorna riportere megkérdezte, mit gondol a Szőlő utcai botrányról. (A Youtube-ra, TikTokra és Instagramra videókat készítő stáb egyetemistákból áll.)
Nagy Ferónak egyébként először Semjén Zsolt ugrott be a Szőlő utcai botrányról, és arról kezdett beszélni, nem tudja, hogy van-e ilyen botrány egyáltalán, ő nem gondol semmi rosszat, mert neki a személyes barátja Semjén Zsolt.
Mikor a riporter közölte, hogy a botrány Semjéntől független, Nagy Feró visszakérdez, hogy „de mi? Az, hogy valaki a főnökségből lányokat futtatott, vagy mi? Ahhoz nekem mi közöm?”
Ezután közli, hogy Semjénnek sincs hozzá köze, majd jön a cikk elején már idézett mondata.
A Telex felhívta Nagy Ferót, hogy megkérdezze, utólag hogyan ítéli meg saját szavait, mire lényegében megismételte ugyanazt.
Az ügyről azt mondta, „általában az emberek a saját anyagi helyzetüket akarják javítani.” Nagy Feró szerint a volt igazgató visszaélt a helyzettel, hogy pénzt kereshessen, amivel a korábbi intézményvezető jól járt, de jól járhattak a lányok is, hiszen nem világos, hogy valóban prostitúcóira kényszerítették-e őket. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – mondta Nagy Feró, hozzátéve, hogy „ha például vasláncon tartották” a lányokat, akkor természetesen nem önszántukból cselekedtek.
A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A gyanú szerint Juhász és társa két nőt prostituáltként futtatott, miközben papíron a javítóintézetben voltak alkalmazva. Az érintett nők tagadták, hogy Juhász kényszerítette volna őket a prostitúcióra. A rendőrség szerint a nyomozásnak csak nagykorú érintettjei vannak, de a 444-en Bábel Vilmos feltárta, az egyik érintett nőt 12 éves kora óta ismerik Juhászék. A lányt játékterembe, gyorsétterembe vitték, éjszakára is kimaradt, majd hamar otthonba került. Egy pszichológusi szakvéleményben azt írták, a lány vizsgálata során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.
Semjén Zsolt megalapozatlan rágalmak miatt került az ügybe. A Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálta a Zsolt bácsis szálat, de nem jutott semmire, mert senki nem tudott semmilyen bizonyítékkal szolgálni a nyilvánosság előtt megfogalmazott állításaikkal kapcsolatban.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem. Arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.
A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban folytatott nyomozásról adott ki új közleményt a Központi Nyomozó Főügyészség.