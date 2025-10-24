Szóban nem erősített rá Orbán, hogy kétszer annyian lettek volna a Békemeneten

Élőben már nem ismételte meg Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a Békemeneten kétszer annyian lettek volna, mint a Tisza menetén, holott a Facebookon erről posztolt. És ez az állítás fut körbe fideszes körökben is.

Ugyan nem lehet egészen pontosan tudni, hogy melyik rendezvényen mennyien voltak, az nem igaz, hogy a Békemeneten kétszer annyian lettek volna. Szabó Andrea szociológus becslése szerint a tiszás megmozduláson 160-170 ezer ember vehetett részt, míg a Békemenet létszámát 80-95 ezresre saccolta.

Az EU-csúcs után az RTL riportere arról kérdezte Orbánt, tartja-e, hogy a Békemeneten kétszer annyian voltak, mire azt mondta,

én csak a saját rendezvényünkről tudok beszámolni, az nagyon nagy volt, ekkorát még sose láttam.

Orbán valószínűleg azért mondta ezt, mert előzetesen minden idők legnagyobb békemeneteként hirdették meg a demonstrációt, viszont közel sem ez volt a legnagyobb.

Más újságíró arról kérdezte Orbánt, hogy a beszédében miért Brüsszelt nevezte elnyomónak és háborúpártinak, és miért nem említette meg Moszkvát.

Orbán az EU-csúcs után Fotó: Európai Bizottság oldala

Orbán szerint ez tévedés, azt javasolta, a riporter olvassa el még egyszer a szöveget, a szovjet birodalom összeomlásáról és a szovjetekről végig beszéltek. (A beszéd után megszámoltuk, a szovjeteket egyszer, Brüsszelt 21-szer említette a miniszterelnök.)

A riporter visszakérdezett, hogy a mostani agresszióval kapcsolatban miért nem említette az oroszokat, mire Orbán azt mondta, hát mert békét akarunk.

Beszélt arról is, hogy az orosz befagyasztott vagyon felhasználása kockázatos volna, hiszen a bizalmi vagyonkezelésre átadott valutatartalékhoz kellene hozzányúlni. Ha ez megtörténik, az megingatja a bizalmat az európai vagyonkezelésben (ebben a kérdésben másnak is vannak aggályai), másrészt Orbán szerint azért is kockázatos, mert az oroszok ellenlépésként az Oroszországban lévő nemzetközi vagyont sarcolhatják meg. Orbán eleve nem tartja jó gyakorlatnak, hogy az EU ahelyett, hogy békét akarna, „valaki más pénzét konfiskálja el” a háborúhoz. Ezért Magyarország ezt a megoldást nem támogatja.

Noha Donald Trump is közölte, hogy lemondta a tárgyalását Putyinnal, Orbán szerint a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok három-négy kérdésben nem tudtak megállapodni, de folyamatosan tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek, akkor pedig nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy ilyen béketanácskozást. Magyarország stand by állapotban van, az előkészítő munkacsoport dolgozik.