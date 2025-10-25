155 millióért kínálják a legdrágább magyar panelt

Fotó: Richard Stachmann/Unsplash

Csodás statisztikai adatokat tett közzé a magyar panellakáshelyzetről az ingatlan.com, mivel minden hetedik társasházi lakáshirdetés panelt kínál vételre.

Az olcsó panel nem akkora poén, hiszen a műfaj lényege, hogy átlagosan egynegyedével olcsóbb egy ugyanakkora téglalakásnál, ezért kezdjük a lista tetejével.

Az abszolút árat nézve jelenleg egy békásmegyei, két lakás egybenyitásával kialakított, 10. emeleti panelpenthouse a listavezető 155 milliós irányárral. A lakás 114 négyzetméteres, ami 1,36 milliós négyzetméterenkénti árat takar. Az abszolút lista másodikja egy óbudai, mindössze 80 négyzetméteres, de 140 milliáért meghirdetett panel. Jól számoltál fejben, ez 1,7 millió feletti négyzetméterárat jelent. A bronzérmes lakás második otthonom, az MTK-stadion melletti Százados úton található. Nem is a 139,9 milliós ára az igazán figyelemreméltó, bár az se kutya, hanem a két szinten elterülő 7 szobája. Mivel ekkora, a négyzetméterár csak - „csak” - 900 ezer forint körüli.

A negyedik egy óbudai, 85 négyzetméteres, felújított panel 138 millióért. Az ötödik helyezett a négyzetméterárával villant: a 67 négyzetméteres, gazdagréti überpanelt 133 millióra tartják. Bizony, 2 millió egy négyzetméter korszerűsített Szomszédok-hangulat!

A magyar vidék is jelen van a toplistán, ráadásul egy extrém darabbal: a siófoki Ezüstpart hotel panelépület volt, vagyis ma is az lakóházként, ebben árulnak egy hetedik emeleti, balatoni örökpanorámás pecót, ami 65 négyzetméter és 119,9 millió, de az igazi specialitása az, hogy 2 apartmanra van bontva. Ugyanekkora összegért káposztásmegyeren 113 négyzetméteres panelt kínálnak.

Aki olcsó panelben akar lakni mindenáron, az költözzön Salgótarjánba, Bátonyterenyére, Kurityánba, Ózdra vagy Borsodnádasdra, ezeken a településeken 5-8 millióért kapni kicsi, felújítandó panelt. A legolcsóbb ajánlat jelenleg egy Salgótarján-zagyvapálfalván található 28 négyzetméteres panel 4 millióért, ami 133 ezres négyzetméterárat jelent.