20 millió forintért kelt el Salvador Dalí elveszettnek hitt festménye

45 700 fontért, azaz nagyjából 20 millió forintért kelt el Salvador Dalí egy elveszettnek hitt illusztrációja, ami egy „öreg szultánt” ábrázol – írja a Guardian. A vízfestékkel és filctollal készült alkotást két éve mindössze 150 fontért, azaz nagyjából 70 ezer forintért vásároltak meg egy londoni garázsvásáron.

A korábban elveszettnek hitt művet egy helyi antikvárius és műkereskedő egy cambridge-i ház kiürítésekor fedezte fel. A szakértő kiszúrta Dalí jellegzetes aláírását a kép jobb alsó sarkában, valamint egy Sotheby’s-matrica is volt a hátoldalán. Először azt gondolta, hogy hamisítvánnyal van dolga, de „a pillanat hevében” mégis licitált rá. Csak egy ember szállt versenybe vele, aki 150 fontnál visszalépett.

„Olyan érzés volt, amit az ember csak egyszer él át az életében” – mondta az antikvárius a Guardian-nek.

A festményt pénteken a Cheffins cambridge-i aukciósház értékesítette egy külföldi vevőnek, miután hitelesítették, hogy az a Dalí 1966-os „Az Ezeregyéjszaka meséi” című sorozatához tartozó elveszett jelenet. „Nem mindenki ízlésének való” – mondta Brett Tryner, a Cheffins igazgatója. – „Ez egy igazi Marmite-kép – van, aki imádja, más ki nem állhatja. De hát ilyen a művészet.” Tryner szerint a kép iránt „rendkívüli” érdeklődés mutatkozott, hozzátéve: „Eredeti Dalí-művek nagyon ritkán kerülnek piacra.”

Russell, aki több mint 4000 fontot, azaz nagyjából 1 millió 700 ezer forintot költött a festmény hitelesíttetésére és eredetének kutatására, elmondta, hogy „a hetedik mennyországban” érezte magát, amikor leütötték az árverésen.

„Egészen elképesztő volt” – mondta.

„Rengeteg bizonytalanság és kétely volt az elején, hogy valódi-e vagy sem. Az egész két év – a kutatás, a várakozás – egyszerűen hihetetlen élmény volt.”