A kormány belezavarodott a saját Békemenet-számaiba

Orbán Viktor szerint a 2025-ös volt minden idők legnagyobb Békemenete, soha nem voltak még ilyen sokan.

Az állítást a „nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs” számszerűsítette is: cellainformációkra hivatkozva azt közölték, az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren voltak.

Ha a hivatalos közlésekből indulunk ki, akkor a kormány szerint minden idők legnagyobb Békemenetén 80 ezren vettek részt .

Fotó: Bankó Gábor/444

Mivel a Békemeneteknek már több mint tízéves hagyományuk van, meg tudjuk nézni, mit mondtak hivatalosan a korábbi létszámokról.

2012. januárban, az első menet után a Belügyminisztérium például azt közölte: „a békés, jó hangulatú eseményen közel négyszázezren vettek részt”. 2012 október 23-án pedig azt írták:

„A hivatalos állami ünnepségre a Kossuth tér teljesen megtelt, a Békemenet résztvevői megtöltik az Alkotmány utcát és a környező mellékutakat. A rendőrség becslése szerint a rendezvényen közel 400 ezer fő vesz részt.”

Ezek tehát mind hivatalos, állami megszólalások, nem TikTok-kihívásokra adott Facebook-reelek.

Ha a játék kedvéért komolyan vesszük a hivatalos közléseket, klasszikus trilemmába ütközünk. A három állításból legfeljebb kettő lehet igaz.

1. Ha valóban a mostani most minden idők legnagyobb Békemenete, és azon valóban nyolcvanezren vettek részt, akkor utólag át kell írni a Békemenetek eddigi történetét, mert azok sokkal kisebbek voltak, mint eddig hittük őket.

2. Ha a korábbi becslések helyesek voltak, és valóban a mostani volt minden idők legnagyobb menete, akkor a lebonyolításért felelős operatív törzs nagyságrendekkel lőtte alá, hogy mennyien voltak azon az eseményen, aminek a lebonyolításáért felelős.

3. Ha pedig a korábbi közlemények és az operatív törzs adatai is stimmelnek, akkor Orbán Viktor nem egészen mondott igazat arról, hogy sose voltak még ilyen sokan.

A trilemma feloldásában segít, ha még a játék kedvéért sem vesszük komolyan a hivatalos közléseket. Inkább tűnik úgy, hogy olyan erővel szerették volna uralni a pillanatot, és a kommunikáció erejével átvinni azt a tényekkel nehezen igazolható állítást, hogy a Békemeneten többen lettek volna, mint Magyar Péter rendezvényén, hogy eközben már arra sem figyeltek, hogy legalább az állami intézmények állításai következetesek legyenek.

Ahogy Orbán Viktor mondta ünnepi beszédében:

„Nehéz tudni, mi a manipuláció, és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán? Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok.”

Videós összefoglalónk október 23-ról:

És helyszíni élményeink a Békemenetről: