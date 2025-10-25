A Louvre átvitte legértékesebb ékszereit a francia nemzeti bankba

A francia RTL információi szerint miután a múlt héten fényes nappal rabolták ki a világ egyik legismertebb múzeumát, és az elkövetők azóta is szökésben vannak a 34 milliárd forintot érő észerekkel, a múzeum vezetése úgy döntött, hogy legértékesebb ékszerei közül többet biztonságosabb helyre szállítanak.

A múzeum Apolló terméből, ahol többek között a francia koronázási ékszereket is tárolják, pénteken titkos, rendőrségi akció keretében számos ékszert francia nemzeti bank jóval biztonságosabb páncéltermébe vittek át, közölte az RTL névtelen forrásokra hivatkozva.

I. Napóleon koronája, ami szintén az érintett teremben volt eddig a Louvre-ban Fotó: RIEGER BERTRAND/Hemis via AFP

A jegybank őrzi a francia aranytartalékot is egy 27 méter mélyen a föld alatt fekvő, rendkívül biztonságos páncélteremben, ami mindössze 500 méternyire esik a Louvre-tól. Sem a múzeum, sem a jegybank nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Az október 19-én lecsapó tolvajok összesen nyolc ékszert vittek magukkal, és az akciójuk megmutatta, hogy milyen alapvető biztonsági hiányosságokkal küzdött a múzeum.

