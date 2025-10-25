A Mini-Dubajt tervező arab befektető vette meg a Belügyminisztérium épületét

A Válasz Online szombaton írt arról, hogy felkerült az MNV Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése.

A rendkívül értékes és impozáns belvárosi épületegyüttesre végül csak egyetlen jelentkező akadt, aki letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot, és a három műemlék házból álló tömböt szeptember közepén végül 50,8 milliárd forintért, árverseny nélkül vihette el.

Fotó: Németh Dániel/444

Idáig nem lehetett tudni, ki volt a nyertes, de a Válasz Online szerint a most közzétett szerződésből kiderül, hogy a Belügyminisztérium épületét az Eagle Hills Hungary Zrt. vette meg. A cég tulajdonosa Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő, és a vállalatot az azóta a fővárosi ellenállás miatt meghiúsult Rákos-Dubaj projektre alapította. Alabbar volt az, akit nyáron egy olvasónk Orbán Ráhel és Tiborcz István társaságában fotózott le a Kossuth téren.

Ugyan az épület jövőjéről nem tudni egyelőre részleteket, de nagyon furcsa lenne, ha nem luxusszálloda jönne itt létre. A lap arról is ír, hogy a szerződést a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette, ami Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bátyjának, Nagy Szilárdnak az egykori ügyvédi irodája. Korábban mi is részletesen írtunk arról, hogy Nagy testvérének régi csapata rakta össze a Mini-Dubaj szerződést is.

A szerződésből kiderült az is, hogy legkésőbb 2026. január 15-én megtörténik a birtokátruhazás, kivéve egy kisebb ingatlanrészt, amiben a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat aggregációs pontja működik, ezt legkésőbb jövő év július 15-ig számolják fel.

A Mini-Dubaj projekt történetét annak idején ebben a videóban foglaltuk össze: