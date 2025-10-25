Bévések a csúcson: a britek kitoloncolás helyett tévedésből szabadon engedtek egy illegálisan az országba érkezett szexuális zaklatót

Tüntetés Eppingben, a szexuális zaklatás után Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu via AFP

Tévedésből nem kitoloncoltak, hanem szabadon engedtek egy brit börtönből egy illegálisan az országba érkezett etiópiai bűnözőt, aki most nagy erőkkel keres a rendőrség. Hadush Gerberslasie Kebatu a bevándorlási kérelmének elbírálására várt, amikor rátámadt egy 14 lányra és az anyjára, amiért 12 hónapot kapott szeptemberben. De nem ült tovább egy hónapnál, pénteken ugyanis át akarták küldeni egy illegális bevándorlóknak fenntartott fogdába, hogy onnan repülőúre tegyék, ám a bévések tévedésből egyszerűen kiengedték.

Jelenleg annyit tudnak róla, hogy „London körzetében” tartózkodhat, mert ebbe az irányba látták felszállni egy vonatra péntekeken késő éjjel.

A villámgyors belső vizsgálat azt állapította meg, hogy Kebatut egy büntetésvégrehajtási alkalmazott hibája miatt kategorizálták tévesen és engedték ki, a férfi ráadásul kapott mellé 76 fontot útiköltségre.

A botrány azért is ekkora, mert a férfi ügye annak idején egyszer már komoly indulatokat kavart és országos hír volt belőle. Kebatu ugyanis épp hogy megérkezett egy gumicsónakon Nagy-Britanniába, amikor - miután elhelyezték egy eppingi hotelben - szinte azonnal, ahogy kiment az utcára, erőszakosan meg akart csókolni egy 14 lányt, egymás után többször is, majd az anyját is. Az eset miatt tüntetések törtek ki a hotel előtt, amik a szélsőjobbosok beszállása után annyira erőszakossá váltak, hogy a rendőrség 32 embert tartóztatott le.

(via Guardian)