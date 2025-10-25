Borízű hang #243 [hosszú]: Az élőben kialakuló duguláselhárító-identitás

podcast
Aki nem a hosszú, előfizetős Borízű hangot hallgatja, az a háborút támogatja, ha tud róla, ha nem.

(Tekknikai okok miatt – Brüsszel el akarja venni a rezsicsökkentést és a mozgóképet – ezúttal videótlanok vagyunk. Ne is keressék értelmet sugárzó, feltűnően esztétikus arcéleinket!)

  • 01:00 Az első hajnali műsor. 23-i szcenáriók: Orbán, mint Bob Marley. Az 1978-as One Love Peace Concert. Elrugaszkodunk a tramputyinról.
  • 05:50 23-i szcenáriók: Ruszkik hazától ruszkik hazáig. 23-i szcenáriók: Döntetlen. Csak árokásás és sárdobálás ne legyen!
  • 08:24 A tiszaburai alapjövedelem. Reklamáció duguláselhárítás után.
  • 13:51 A tiszaburaiak is csak a saját pénzüket kapják vissza. Tiszabura nem aranybánya. A gyorsan kialakuló duguláselhárító-identitás.
  • 17:06 Nem ember, akinek nincs AI-s Ray-Banje. Az eredeti amerikai pilótadzseki és a kémhirdetések.
  • 22:21 Itt a kínai könyv. Char siu minőségi mangalicából. Priskin István Nobel-díjas kolbásza. Az újkígyósi metálélet. Fecskehasú mangalica.
  • 27:58 100 foot wave. Garrett McNamara és a nazaréi óriáshullám. Mennyi esze van egy szörfösnek?
  • 35:27 Jelentősebb szörfszponzorok. Nemcsak a szörfösök hülyék. Messi esze.
  • 40:24 A Bölöni-doksi. Sárkányok Kabul felett.
  • 44:02 Az év autósüldözése a Petneházy utcában. Fantomdugó és geisterfahrer. Az első amerikai és kínai autópályák. Dan Wang: Breakneck.
  • 49:32 A Barcelona soha át nem adott stadionja. A zuglói 24 órás építkezés. A pekingi metróépítési tempó.
  • 52:33 A Sziget versenyképessége. Ozora teljesítménye. Somogybabod a világ körül. Az Orbán-brand építésének költségei. Szoboszlai Namíbiában.
  • 55:46 Chimborazo és eurotrance. Centrista fordulat Bolíviában. Swapline-nyitás Buenos Airesbe.

podcast borízű hang ozora breakneck bölöni lászló sziget szörf kína ray-ban nemzeti menet október 23. autós üldözés Szoboszlai Dominik Dan Wang A kínai konyha kultúrtörténete AI-szemüveg
