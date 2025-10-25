Dmitrijev: egészen közel vagyunk a diplomáciai megoldáshoz

Kirill Dmitrijev Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Vlagyimir Putyin gazdasági különmegbizottja szerint „nagy elmozdulás” volt Zelenszkij elnöktől annak beismerése, hogy a tűzszüneti tárgyalásokon az aktuális frontonalból kell kiindulni. Kirill Dimitrijev a CNN-nek adott interjújában Zelenszkij csütörtöki megjegyzésére reagált pozitívan, miszerint „jó kompromisszum” lenne, ha az orosz-ukrán területi tárgyalások abból indulnának ki, hogy hol áll a front a tűzszünet kihirdetésekor.