Vlagyimir Putyin gazdasági különmegbizottja szerint „nagy elmozdulás” volt Zelenszkij elnöktől annak beismerése, hogy a tűzszüneti tárgyalásokon az aktuális frontonalból kell kiindulni. Kirill Dimitrijev a CNN-nek adott interjújában Zelenszkij csütörtöki megjegyzésére reagált pozitívan, miszerint „jó kompromisszum” lenne, ha az orosz-ukrán területi tárgyalások abból indulnának ki, hogy hol áll a front a tűzszünet kihirdetésekor.
„A korábbi álláspontja az volt, hogy Oroszország teljesen vonuljon ki. Úgyhogy valójában azt gondolom, hogy egészen közel vagyunk a diplomáciai megoldáshoz” - fogalmazott Dmitrijev. A Politico cikke megjegyzi, hogy Ukrajna és európai szövetségesei pénteken arról nyilatkoztak, hogy „a határokat nem szabad erővel megváltoztatni”.