Elvennék Nagy Feró díszpolgári címét a Szőlő utcai ügyről szóló mondatai után, szerinte ettől Őrbottyán lenne szegényebb, nem ő

Nagy Ferót a Békemeneten kérdezte meg a Szőlő utcai botrányról az egyetemistákból álló Alap stábja, és a zenész ott többek között azt mondta Juhász Péter Pálra utalva, hogy

„ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója a gyanú szerint felé kiszolgáltatott, a gyermekvédelemben nevelkedett lányokat kényszerített prostitúcióra az élettársával. Az érintett lányok a prostitúciót nem, a kényszerítést viszont tagadják.

A mondatot komoly felháborodás fogadta, többek között Karácsony Gergely is megszólalt az ügyben, míg Deák Emese, Őrbottyán önkormányzati képviselője az oldalán írt arról, hogy felháborítónak és elszomorítónak találta a település díszpolgárának szavait, hiszen „aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.”

Éppen ezért a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonását javasolva. A Blikk felhívta Nagy Ferót, aki nem ért egyet a javaslattal, mint fogalmazott: „Nemhogy örülne, hogy van egy olyan neves lakója Őrbottyánnak, mint én! Inkább nekiáll támadni egy ember az önkormányzatból?". Arra a kérdésre, hogy mit szólna, ha visszavonnák a díszpolgári címét, a zenész úgy felelt: „És akkor mi van? A város lesz szegényebb, nem én.” Elmondta azt is, hogy szerinte a képviselő csak hírnevet akart szerezni magának, és sérelmezte azt is, hogy ugyan egy városban élnek, de nem ment el hozzá Deák, hogy megbeszéljék a dolgot.

