Gyanúsítottként idézte be a rendőrség a Pécs Pride szervezőjét

„Buzás-Hábel Gézát, a Pécs Pride szervezőjét és a Diverse Youth Network igazgatóját, október 28-án gyanúsítottként fogják kihallgatni a pécsi rendőrkapitányságon” – írja a 24.hu. A beidézés miatt jövő hét keddre tüntetést szervez az Amnesty Internetional Magyarország és az Emberség Erejével nevű szervezet, hogy kiálljanak az aktivista mellett.

„Felháborítónak tartjuk, hogy Gézát és rajta keresztül minden olyan embert, aki ki akar állni a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek. Géza nem követett el semmit, csak élt az emberi jogaival és megszervezte minden idők legnagyobb Pécs Pride-ját, ahol ezrek vonultak fel békésen és jókedvűen” – írják az esemény leírásában a szervezők. A két szervezet szerint Buzás-Hábel Géza a bátorságáért nem büntetést, hanem elismerést és kitüntetést érdemelne.

Arról, hogy október elején hogyan vonultak több ezren a napsütésben Pécsen, annak ellenére, hogy betiltották a helyi Pride-ot, itt írtunk hosszabban. Buzás-Hábel Gézával, a Diverse Youth Network igazgatójával, és a Pécs Pride egyik szervezőjével pedig külön interjút is készítettünk az esemény előtt, amit ide kattintva lehet elolvasni.