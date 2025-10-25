Kamala Harris újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Aggasztó hír minden kisbetűs demokratának: Kamala Harris a BBC-nek adott interjújában beszélt arról, hogy gondolkodik az induláson a következő elnökválasztáson. A Donald Trump ismételt hatalomra kerülésében komoly érdemeket szerzett Demokrata párti politikus azt mondta, hogy még nem hozta meg ugyan a végső döntést, de úgy érzi, hogy még nem végzett a politikával. Amikor a riporter felvetette, hogy az aktuális közvéleménykutatások szerint esélytelennek tűnik a demokrata jelöltségre is és nála még Dwayne The Rock Johnson színész is jobban áll, annyit mondott, hogy nem szokott figyelni a közvélemény-kutatásokra.