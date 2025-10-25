Orbán zárkörű országjárást hirdetett, Magyar azonnal rárepült és ugyanazokra a helyekre és napokra bárki számára nyitott fórumokat jelentett be

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Orbán Viktor
Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

Furcsa országjáró turnét jelentett be szombaton délután 6 tájban Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. A rövid szöveg szerint az egyes számú digitális polgári kör - aminek Orbán maga is tagja - meghirdeti a Digitális Polgári Körök első országjárását. November-decemberre 5 helyszínre hirdettek meg talákozót: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre. Az eseményekre azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok mehetnek be. Az pedig sem Orbán posztjából, sem az abba linkelt tájékoztató anyagból nem derül ki egyértelműen, hogy maga Orbán személyesen jelen lesz-e egyáltalán ezeken.

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Fél órával Orbán begyjezése már meg is érkezett Magyar reakciója, szintén a Facebookon, a következő felütéssel:

„Hallom, az október 23-i totális lebőgés után úgy döntött a fideszes válságstáb, hogy el kell indulni egy “országjárásra”. No, nem olyan igazira, amin bárki részt vehet, még akár kérdezhet is, hanem olyan magtáras stílusban, előzetes regisztrációval, digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak.”

Magyar ezért ugyanazokra a helszínekre és napokra szabadtéri, bárki által látogatható eseményeket hirdetett meg. Orbánnak pedig annyit üzent, hogy

„Ha kedve tartja, ugorjon el Ön is! Kaphat teát, meg néhány kérdést is.”

A menetrend:

Győr - 11.15.
Nyíregyháza - 11.29
Kecskemét - 12.06.
Mohács - 12.13.
Szeged - 12.20.

POLITIKA magyar péter országjárás orbán viktor választás 2026