Orbán zárkörű országjárást hirdetett, Magyar azonnal rárepült és ugyanazokra a helyekre és napokra bárki számára nyitott fórumokat jelentett be

Furcsa országjáró turnét jelentett be szombaton délután 6 tájban Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. A rövid szöveg szerint az egyes számú digitális polgári kör - aminek Orbán maga is tagja - meghirdeti a Digitális Polgári Körök első országjárását. November-decemberre 5 helyszínre hirdettek meg talákozót: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre. Az eseményekre azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok mehetnek be. Az pedig sem Orbán posztjából, sem az abba linkelt tájékoztató anyagból nem derül ki egyértelműen, hogy maga Orbán személyesen jelen lesz-e egyáltalán ezeken.
Fél órával Orbán begyjezése már meg is érkezett Magyar reakciója, szintén a Facebookon, a következő felütéssel:
„Hallom, az október 23-i totális lebőgés után úgy döntött a fideszes válságstáb, hogy el kell indulni egy “országjárásra”. No, nem olyan igazira, amin bárki részt vehet, még akár kérdezhet is, hanem olyan magtáras stílusban, előzetes regisztrációval, digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak.”
Magyar ezért ugyanazokra a helszínekre és napokra szabadtéri, bárki által látogatható eseményeket hirdetett meg. Orbánnak pedig annyit üzent, hogy
„Ha kedve tartja, ugorjon el Ön is! Kaphat teát, meg néhány kérdést is.”
A menetrend:
Győr - 11.15.
Nyíregyháza - 11.29
Kecskemét - 12.06.
Mohács - 12.13.
Szeged - 12.20.