Szabó Zsófi szerint „bármilyen is a politika, nem fér bele” a Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló AI-fotó

Idén Szabó Zsófi is részt vett az október 23-i Békemeneten, ahol ráadásul Orbán Viktor mögött kapott helyet a beszédek idejére a Kossuth téren. A celebritást csütörtökön a Balzac diákújság kérdezte a menet közben, akiknek Szabó többek között arról beszélt, hogy bár „sokan támadták azért mert kiállt a jobboldali értékrendje mellett, de ez csak még jobban motiválta arra, hogy azokkal az emberekkel meneteljen, akik ugyanúgy gondolkodnak mint ő”.

A menet előtt pár nappal a fideszes médiabirodalomhoz tartozó megyei lapok összehangoltan egy olyan, mesterséges intelligenciával készített képet közöltek, amin Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható. A Tisza Párt elnöke akkor ennek kapcsán azt írta Facebookon, hogy „Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló lejáratókampányt folytat a kihívója ellen”.

A Balzac erről a képről is megkérdezte Szabót, aki azt mondta, ő nem tudja, ki csinálta a szerkesztett fotókat. Majd mikor megkérdezték, neki ez belefér-e az értékrendjébe, azt mondta,

„Szerintem semmi ilyen nem fér bele. Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele”.

Arról, hogy hogyan nézett ki az október 23-i fideszes Békemenet és a tiszás Nemzeti Menet itt lehet megnézni Közértes összefoglaló videónkat:

