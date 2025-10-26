Forrás

„A 3-4 ezer forintos borok mind eltűnhetnek a piacról emiatt”

  • A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, 20–50 százalékkal csökkenti a terméshozamot.
  • Idén a fertőzött területek száma robbanásszerűen nőtt, egyet kivéve az ország összes borvidékén azonosították a fertőzést.
  • Simon Zoltán borász szőlőjét is megtámadta a járvány, csak a birtoka egy részét sikerült megmentenie időben reagálva, máshol teljes ültetvények pusztultak el visszafordíthatatlanul.
  • A videó az uniós Sphera projekt keretében készült.
  • Készítők: Horváth Balázs, Fiantok Dániel.
Egyet kivéve az ország összes borvidékén azonosították a gyilkos szőlővészt

Eddig 8000 hektárnyi szőlőt vizsgáltak át.

