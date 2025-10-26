A jelek szerint a felcsúti fociklubnál nem tudnak értelmezni egy elég egyértelműnek tűnő szabályt

A szombati Puskás Akadémia-MTK meccs 6. percében kiállították a felcsútiak fiatal védőjét, Markgráf Ákost, ezzel pedig káosz indult el a klubnál. A felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt mondta el a meccs után, hogy telefonálgatni kezdtek a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, mert nem tudták, hogy be kell-e cserélniük egy másik fiatalt vagy sem, ha meg akarnak felelni a szövetség ajánlásának. (Ebben az MLSZ anyagi támogatással ösztönzi, ha egy csapatban megfelelő számú percet játszik fiatal játékos.)

Idéznénk szó szerint az M4-nek nyilatkozó Hornyák Zsoltot, hogy kiderüljön, mennyire nem voltak tisztában a szabállyal Felcsúton. (Bónusz: az alattas szó használata.)

„Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát, mondták: a kiállított játékosnak érvényes a kilencven perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát aki öt percet játszik, az nem kilencvenet... Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, ez nevetséges! Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni”.

Az MLSZ vasárnap délelőtt válaszolt, ez alapján annyira nem bonyolult a helyzet: ha kiállítanak egy fiatal játékost, attól függetlenül a lefújásig hátralévő perceket - amiket a pályán töltött volna - beszámolják a fiatalkvótába. Elég nagyvonalú szabályozás.

„A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve

a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy

b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy

c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.”

Az MLSZ a közleményében ráadásul megjegyezte azt is, hogy a szabállyal bőven volt idejük megismerkedni a kluboknak, „Sajnálatos, hogy a nyár elején megismert, néhány pontból álló MLSZ-ösztönzési rendszer bevezetése után hónapokkal, a 11. forduló után előfordulhat, hogy egy vezetőedző – nem az első alkalommal – alaptalanul panaszkodik a nyilvánosság előtt egy olyan eset kapcsán, melyre külön kitér a szabályozás.”