Anyátok - jutott eszébe Németh Balázsnak az interjúról, amit Orbán Viktor anyja adott

Nem kellett sokat várni, hogy a Fidesz kommunikációja felvegye a trumpi tempót. A HuffPost újságírója alig egy hete kérdezte meg a Fehér Házat, hogy ki javasolta Budapesten a Trump-Putyin találkozó helyszínének, amire a válasz az volt, hogy Anyád.

A békecsúcs ugyan távolodni látszik, de mindig érdemes nyitott szemmel, az újdonságokat felismerve követni a világot. És ezt tette a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs is, amikor szót kért.

A téma Orbán Viktor a nyilvánosságot előtt ritkán szereplő anyjának a megszólalása volt. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a nyugdíjas Sipos Erzsébet bő tízperces interjút adott Kersák István youtubernek a Békemeneten, amiben a miniszterelnök anyja maga beszélt Hatvanpusztáról, zebrákról meg arról is, hogy cigányozzák Orbánt.

Az interjúról Németh Balázs frakciószóvivő azt írta, hogy „nagy bajban vannak a liberális uszítók. A hétvégén ismét szembe jött velük a valóság, a Margit hídon, egy nagymama formájában. Kiderült, hogy a miniszterelnöknek van egy édesanyja. Olyan emberforma.Lehet, hogy Orbán Viktor sem maga az ördög? Pedig mennyi munkát tettek bele a libsik 89 óta, hogy mindenkivel elhitessék”.

Aztán írja azt is, hogy „Egészen normálisnak tűnik a család! Pedig 35 éve próbálják belénk szuggerálni a liberális gyűlöletkeltők, hogy ezeknél semmi nem normális. Állítólag(!) az öreg Orbán verte a Viktort, a Viktor veri a feleségét, meg persze a vejét is. Őt nagyon! Igazából az Orsóséknál mindenki ver mindenkit.

(Nekem elhiheted, ismerem az Anikó fodrászának a barátnőjét, ő is szolnoki!)

Anyátok!”

A lecsengetés innen már a hagyományos Németh Balázs-iskola rutinjait idézi:

„Ui.: tessék megnézni a miniszterelnök édesanyjával készült interjút!A liberális propagandisták is megnézték, se lenyelni, se kiköpni nem tudják. Inkább hallgatnak róla. Bajban vannak, mert megint szembe jött velük a valóság”