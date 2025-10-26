Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek egy pennsylvaniai egyetemi lövöldözésben

Legalább egy ember meghalt, és további hatan megsebesültek egy lövöldözésben a pennsylvaniai Lincoln Egyetemen szombat este, miközben a diákok és az öregdiákok az egyetem egy hagyományos alumni ünnepségén (homecoming games) vettek részt a szabadban, közölték a hatóságok.

A hatóságok szerint a lövöldözés este körülbelül 9:30-kor történt az International Cultural Center előtt, ahol sátrakat és asztalokat állítottak fel egy korábbi öregdiák-futball mérkőzés utáni ünneplésre.

„Káosz uralkodott a helyszínen, és az emberek minden irányba menekültek” – mondta a kerületi ügyész. Arra kérte mindazokat, akiknek van videófelvételük a helyszínről, vagy bármilyen információjuk, ami segítheti a nyomozást, hogy lépjenek kapcsolatba az FBI-jal.

Fotó: KYLE MAZZA/NurPhoto via AFP

A hatóságok nem közöltek részleteket az áldozatokról, beleértve állapotukat vagy azt, hogy a sebesülteket hol kezelik.

Egy, lőfegyverrel rendelkező személyt őrizetbe vettek, és a hatóságok vizsgálják annak lehetőségét, hogy több lövöldöző is lehetett, de nem tartják valószínűnek, hogy a campuson jelenleg aktív fenyegetés állna fenn, mondta a Chester megyei kerületi ügyész vasárnap hajnalban egy rövid sajtótájékoztatón.

„Nincs sok válaszunk arra, pontosan mi történt” – fogalmazott. „Amit azonban elmondhatok, az az, hogy jelenleg úgy kezeljük a helyzetet, mintha nem egy olyan eseményről lenne szó, amikor valaki szándékosan tömeges pusztítást akart volna okozni egy egyetemi kampuszon.”

A szombati lövöldözés a legújabb egy aggasztó tendenciában: az idei futballszezonban országszerte egyre több mérkőzést és ünnepséget kísér fegyveres erőszak. Pénteken öt embert lőttek meg Washington D.C. közelében, a Howard Egyetem mellett egy hasonló sportünnepségen. A rendőrség később két gyanúsítottat letartóztatott, és három fegyvert lefoglalt a helyszín közelében. Az egyetem közleménye szerint a lövöldözés két ember közötti verekedésből alakult ki. (Guardian)