Elkaptak két Louvre-rablót

Őrizetbe vettek két gyanúsítottat a Louvre múzeumból elrabolt koronaékszerek ügyében – írja a BBC francia médiumokra hivatkozva. A Le Parisien szerint a két férfi közül az egyik éppen egy Charles de Gaulle repülőtérről induló, Algériába tartó járatra készült felszállni, amikor lekapcsolták.

A rendőrség digitális nyomokat talált, amelyek alapján arra jutottak, hogy a múzeum biztonsági csapatának egy tagja kapcsolatban állt a támadókkal. Eszerint valaki belülről segíthette a négy rabló munkáját. A rablók rengeteg DNS-nyomot, köztük ujjlenyomatokat is hátra hagytak a helyszínen. Ezek elemzése jelenleg is folyik. A harmincas éveikben járó két férfi Párizs egyik elővárosából, Seine-Saint-Denis-ből származik.

A világ egyik leglátogatottabb múzeumából múlt hét vasárnap fényes nappal rabolták el a felbecsülhetetlen értékű műkincseket. Franciaország igazságügyi miniszter szerint a biztonsági protokollok kudarcot vallottak. Azóta a múzeum a legértékesebb ékszereit a francia nemzeti bankba szállította.