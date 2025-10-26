Gyerekek is megsérültek a Kijevet ért légitámadásban

Legalább 14 ember megsérült, köztük négy gyermek, miután Oroszország légitámadást indított Kijev ellen – írja vasárnap a BBC ukrán tisztviselőkre hivatkozva. „Mindenki orvosi ellátást kap, néhányukat kórházba szállították” – közölte a város katonai vezetősége. Vasárnap hajnalban az orosz légvédelem közölte, hogy megsemmisített egy Moszkva felé tartó drónt.

Egy óvoda területén is csapódott be drón. Fotó: KIRILL CHUBOTIN/NurPhoto via AFP

Az ukrán fővárost ért légitámadás mindössze pár nappal azután történt, hogy a Budapestre tervezett Trump-Putyin találkozót az amerikai fél lemondta, mondván az amerikai elnök csak akkor hajlandó találkozni az orosz féllel, ha biztosan meg tudnak állapodni valamiről.

„Mindig is kiváló kapocslatom volt Vlagyimir Putyinnal, de ez nagy csalódást okozott” – mondta az elnapolt csúcsról Donald Trump, miközben Ázsiába indult egyhetes turnéjára. Az elnök azt hitte, még a Gázai-Izraeli tűzszünet előtt meg tud állapodni Oroszországgal. Trump szeretné, ha Kína is segítene az ukrajnai háború befejezésében – erről is szó eshet csütörtöki találkozóján Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Trump azt mondta, hogy bár jókat beszélget Putyinnal, a beszélgetések nem vezetnek semmire. Közben az orosz küldöttség vezetője, Kirill Dmitrijev azt mondta, hogy a három ország közel áll a háború befejezéséhez. Dmitrijev péntek-szombaton Washingtonban tárgyalt, és fontos fejleménynek tartotta azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó a mostani frontvonalakat elfogadni a tárgyalások alapjaként.