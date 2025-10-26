Három halálos áldozata és harminckét sérültje van a lakóházakat ért orosz dróntámadásnak

Három ember meghalt, legalább harmincketten megsérültek - köztük hét gyerek - abban az orosz dróntámadásban, amely kijevi lakóházakat ért vasárnap hajnalban.

A légierő jelentése alapján az éjszaka folyamán Oroszország 101 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül 90-et az ukrán légvédelem megsemmisített. A Kijevi Városi Katonai Adminisztráció közlése szerint a támadásokban megsebesült gyerekek közül kettőt kórházba szállítottak.

Az éjszakai dróntámadás mindössze egy nappal azután történt, hogy egy másik orosz rakétacsapás két ember halálát és tizenkettő sérülését okozta. Volodimir Zelenszkij elnök október 26-án elmondta, hogy Oroszország ezen a héten több mint 50 rakétát, közel 1200 csapásmérő drónt és több mint 1360 irányított bombát vetett be Ukrajna ellen.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

„Ezen a héten ezek a támadások lakóépületeket, a mi embereinket, gyermekeinket és a civil infrastruktúrát érik” – mondta Zelenszkij egy a Facebookon közzétett videóüzenetben. „Ezek a legfontosabb célpontok az oroszok számára.”

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko közölte, hogy a város Desznjanszkij kerületében egy kilencemeletes lakóépületet ért találat, amelynek második és harmadik emelete megrongálódott.

Az ukrán fővárost ért légitámadás mindössze pár nappal azután történt, hogy a Budapestre tervezett Trump-Putyin találkozót az amerikai fél lemondta, mondván az amerikai elnök csak akkor hajlandó találkozni az orosz féllel, ha biztosan meg tudnak állapodni valamiről. (KyivIndependent)