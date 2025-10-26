Két magyar, egy ötgyerekes apa és egy baranyai focista halt meg egy osztrák autópálya-balesetben

Egy baranyai NB II-es focista és egy ötgyerekes családapa vesztette életét Ausztriában, a 9-es autópályán történt szombati balesetben, írja a Blikk.

A lap úgy tudja, hogy a magyar gépjárműben ült a két férfi, amikor váratlanul hátulról beléjük rohant egy másik autó. Az autó kigyulladt, a két ember pedig nem tudott kimenekülni. A vétkes sofőr állítólag részegen vezetett, de ő csak könnyebben sérült meg, jelenleg kórházban kezelik. A családapa a baranyai Tésenyből ingázott néhány hónapja Ausztriába, ahol egy villanyszerelő vállalkozásnál vállalt munkát.