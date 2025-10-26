Megvannak a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás keretei

Az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás kereteiről, amelyről e hét későbbi részében tárgyalnak majd, amikor a két ország vezetői találkoznak, közölte az amerikai pénzügyminiszter.

Scott Bessent a CBS-nek elmondta, hogy a megállapodás része egy „végleges egyezség” a TikTok amerikai működéséről, valamint a Kína által szigorított ritkaföldfém-exportszabályok elhalasztása is. Bessent a malajziai Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának találkozott magas rangú kínai kereskedelmi tisztviselőkkel, amelyen Trump is részt vesz ázsiai körútja részeként. Peking szerint „konstruktív” megbeszélések zajlottak.

Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

A pénzügyminiszter hozzátette, nem számít arra, hogy életbe lépne az a 100 százalékos vám, amellyel Donald Trump amerikai elnök fenyegette a kínai árukat, Kína pedig újra jelentős mennyiségű szójababot kezdhet vásárolni az Egyesült Államoktól. Szerinte mindkét ország célja, hogy elkerülje a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalálódását.

A kínai kormány közleménye szerint mindkét tárgyaló delegáció „alapvető konszenzusra jutott az egyes kérdések kezelésének módjáról”.

„Mindkét fél egyetértett abban, hogy a konkrét részleteket továbbiakban véglegesítik” – tették hozzá.

Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön folytat majd tárgyalásokat Dél-Koreában. (BBC)