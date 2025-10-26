Nagy Feró: Lehet, hogy kicsit túllőttem a célon, de nincs mit visszavonjak

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Amit mondtam, valószínűleg az úgy is van” - nyilatkozta az RTL-nek a békemenetes interjújáról Nagy Feró. A Kossuth-díjas énekest október 23-án a vonulás közben az egyetemistákból álló Alap stábja kérdezte a Szőlő utcai botrányról.

A zenész azt mondta a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójáról, hogy „ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A gyanú szerint Juhász és társa két nőt prostituáltként futtatott, miközben papíron a javítóintézetben voltak alkalmazva. Az érintett nők tagadták, hogy Juhász kényszerítette volna őket a prostitúcióra. A rendőrség szerint a nyomozásnak csak nagykorú érintettjei vannak, de a 444-en Bábel Vilmos feltárta, az egyik érintett nőt 12 éves kora óta ismerik Juhászék. A lányt játékterembe, gyorsétterembe vitték, éjszakára is kimaradt, majd hamar otthonba került. Egy pszichológusi szakvéleményben azt írták, a lány vizsgálata során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.

Nagy Feró szavai komoly felháborodást keltettek, Dobrev Klára, a DK elnöke kezdeményezi a Kossuth-díj visszavonását, Őrbottyánban pedig Deák Emese önkormányzati képviselője azt jelezte, hogy Nagy Feró méltatlanná vált a település díszpolgári címére, hiszen „aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.” Éppen ezért a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonását javasolva.

„Lehet, hogy egy kicsit túllőttem a célon. Lehet” - közölte most Nagy Feró, de az RTL-nek azt is mondta, hogy kiáll az igazáért és nem mondott olyat, amit nem vállalhat. „Nincs mit visszavonjak.”

Szerint ő a 23-i interjúban nem az igazgatót akarta védeni, hanem a lányokat.

„Felnőttek, és ha úgy döntöttek, hogy egy kis pénzt akarnak keresni, hát akkor járnak jól. Én ezért nem ítélem el a lányokat egyáltalán” - közölte. De azt nem hiszi, hogy kényszerítették a lányokat a prostitúcióra. „Jaj már, ki kényszerítette őket. Hát felnőtt vagy te is. ki kényszerített arra, ha nem akarod. Bemész a III. kerületi rendőrkaptiányságra és szólsz, hogy nana”.

Az rtl-es interjú közben is rajta volt a gyűrű Őrbottyán címerével, amit 2023-ban kapott a település díszpolgári címe mellé. Nagy Feró szerint őt bukott politikusok támadják, és nincs oka visszaadni sem a Kossuth-díjat, sem a díszpolgári címet. „Ha nem leszek a díszpolgára, nem én leszek a szegényebb, hanem Őrbottyán.”

POLITIKA kossuth-díj nagy feró Szőlő utcai botrány békemenet
Kapcsolódó cikkek

Nagy Feró a Szőlő utcai botrányról: „A lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

Később arról beszélt, „nem törünk egy nő felett sem pálcát, ha van nála egy értékes dolog, amit meg akar osztani másokkal”.

Windisch Judit
POLITIKA

Általában ketten jöttek a 12 éves Sáráért, egyikük a Szőlő utca igazgatója volt

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.

Bábel Vilmos
bűnügy