Nagy Feró: Lehet, hogy kicsit túllőttem a célon, de nincs mit visszavonjak

„Amit mondtam, valószínűleg az úgy is van” - nyilatkozta az RTL-nek a békemenetes interjújáról Nagy Feró. A Kossuth-díjas énekest október 23-án a vonulás közben az egyetemistákból álló Alap stábja kérdezte a Szőlő utcai botrányról.

A zenész azt mondta a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójáról, hogy „ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A gyanú szerint Juhász és társa két nőt prostituáltként futtatott, miközben papíron a javítóintézetben voltak alkalmazva. Az érintett nők tagadták, hogy Juhász kényszerítette volna őket a prostitúcióra. A rendőrség szerint a nyomozásnak csak nagykorú érintettjei vannak, de a 444-en Bábel Vilmos feltárta, az egyik érintett nőt 12 éves kora óta ismerik Juhászék. A lányt játékterembe, gyorsétterembe vitték, éjszakára is kimaradt, majd hamar otthonba került. Egy pszichológusi szakvéleményben azt írták, a lány vizsgálata során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.

Nagy Feró szavai komoly felháborodást keltettek, Dobrev Klára, a DK elnöke kezdeményezi a Kossuth-díj visszavonását, Őrbottyánban pedig Deák Emese önkormányzati képviselője azt jelezte, hogy Nagy Feró méltatlanná vált a település díszpolgári címére, hiszen „aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.” Éppen ezért a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonását javasolva.

„Lehet, hogy egy kicsit túllőttem a célon. Lehet” - közölte most Nagy Feró, de az RTL-nek azt is mondta, hogy kiáll az igazáért és nem mondott olyat, amit nem vállalhat. „Nincs mit visszavonjak.”

Szerint ő a 23-i interjúban nem az igazgatót akarta védeni, hanem a lányokat.

„Felnőttek, és ha úgy döntöttek, hogy egy kis pénzt akarnak keresni, hát akkor járnak jól. Én ezért nem ítélem el a lányokat egyáltalán” - közölte. De azt nem hiszi, hogy kényszerítették a lányokat a prostitúcióra. „Jaj már, ki kényszerítette őket. Hát felnőtt vagy te is. ki kényszerített arra, ha nem akarod. Bemész a III. kerületi rendőrkaptiányságra és szólsz, hogy nana”.

Az rtl-es interjú közben is rajta volt a gyűrű Őrbottyán címerével, amit 2023-ban kapott a település díszpolgári címe mellé. Nagy Feró szerint őt bukott politikusok támadják, és nincs oka visszaadni sem a Kossuth-díjat, sem a díszpolgári címet. „Ha nem leszek a díszpolgára, nem én leszek a szegényebb, hanem Őrbottyán.”