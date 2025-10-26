„Nincs jelentősége az esélyek latolgatásának, itt arról van szó, hogy egy városrész elkezdte a felkelést”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ugyan jogilag eléggé kivitelezhetetlennek tűnik Belső-Erzsébetváros kiválása a kerületből, Frölich Róbert főrabbi és Szabó György Mazsök-elnök folytatja a kiválási kampányt.

Bár a két rabbi magát helyi lakosként pozicionálva a bulinegyed tarthatatlan állapotáról beszél, amire a lakosok egy kisebb rétege nagyon is vevő, azért a zsidó közösségben betöltött szerepük nélkül feltehetőleg nem lett volna ekkora visszhangja a kezdeményezésüknek.

Erre vevő az ellenzéki önkormányzaton fogást kereső helyi Fidesz és a hozzájuk közeli sajtó, mint a Metropol vagy az Index.

A szomszédos önkormányzatokkal már megkezdődtek a tárgyalások, Soproni Tamás VI. kerületi ellenzéki polgármester kérdésünkre azt mondta, ha az erzsébetvárosiak úgy döntenek, hogy kiválnának, náluk is lehet népszavazás a kérdésről.

Niedermüller Péter, a VII. kerület ellenzéki polgármestere nem sok esélyt lát a kiválásra, és azt mondja, az önkormányzat mindenki felé nyitott a tárgyalásra.

„A helyzet súlyosságát jelzi, hogy nemrégiben Frölich Róbert felesége elvitte sétálni a kutyájukat – egy nyolckilós keveréket –, amikor a kutya egy megtermett patkányt kergetett ki a kukák közül” – egy mondat abból a szeptember elejei Index-cikkből, amellyel a nyilvánosságban útjára indult Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnökének missziója a belső-erzsébetvárosi helyzet megoldásáért.

A két rabbi által hivatkozott problémák nem sokban különböznek az elmúlt bő egy évtizedben rendre felemlegetett bulinegyedes problémáktól.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A kerület nemcsak a magyarországi zsidóság, de az európai zsidóság történetének is fontos színtere volt, rengeteg fontos épület, zsinagóga és értékes kulturális relikvia található a két körút között. A rabbik, ahogy a lakosok egy része, méltatlannak tartják az elmúlt évtizedek alatt kialakult bulinegyed és az azzal járó turizmus okozta károkat: az utcák állapotát, a kábítószerkereskedelemet, az Airbnb-k elterjedését, a buliturizmussal járó zajt és a szabálysértéseket. Általános kritika az önkormányzattal szemben, hogy nem tudják betartatni a saját maga által hozott szabályokat, amire az önkormányzat jellemzően azzal felel, hogy az a rendőrök dolga lenne, de abból meg sosincs elég.

Polgárőrség

Szeptember elején még csak egy polgárőrség alakításáról volt szó, a két rabbi a „magad uram, ha képviselőd nincs” mottóval indult neki a toborzásnak. Szabó György megkeresésünkre múlt hét csütörtökön azt mondta, eddig negyven fő jelentkezett a polgárőrségre, az egyesület megalakítása elkezdődött. „Reményeim szerint novemberben már polgárőröket lehet majd látni az utcákon.”

Igazoltatás a Klauzál térnél Fotó: Kristóf Balázs/444

Szeptember 15-én a rendőrség még azt közölte, hogy a rabbik tárgyaltak a polgárőrség létrehozataláról, két nappal később azonban Frölich és Szabó közös közleményben már arról írt, hogy népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros kerületből való kiválásáról.

Ezt azzal indokolták, hogy az önkormányzat képtelen betartani a saját maga által hozott szabályokat. Azért szeretnének más kerülethez, leginkább a Soproni Tamás vezette Terézvárvároshoz tartozni, mert szerintük ott a kocsmáknak sokkal szigorúbb keretek között kell működniük, és a turizmus olyan ártalmasnak vélt hatásai ellen is fellép az önkormányzat, mint az Airbnb.