„Nincs jelentősége az esélyek latolgatásának, itt arról van szó, hogy egy városrész elkezdte a felkelést”

„A helyzet súlyosságát jelzi, hogy nemrégiben Frölich Róbert felesége elvitte sétálni a kutyájukat – egy nyolckilós keveréket –, amikor a kutya egy megtermett patkányt kergetett ki a kukák közül” – egy mondat abból a szeptember elejei Index-cikkből, amellyel a nyilvánosságban útjára indult Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnökének missziója a belső-erzsébetvárosi helyzet megoldásáért.
A két rabbi által hivatkozott problémák nem sokban különböznek az elmúlt bő egy évtizedben rendre felemlegetett bulinegyedes problémáktól.
A kerület nemcsak a magyarországi zsidóság, de az európai zsidóság történetének is fontos színtere volt, rengeteg fontos épület, zsinagóga és értékes kulturális relikvia található a két körút között. A rabbik, ahogy a lakosok egy része, méltatlannak tartják az elmúlt évtizedek alatt kialakult bulinegyed és az azzal járó turizmus okozta károkat: az utcák állapotát, a kábítószerkereskedelemet, az Airbnb-k elterjedését, a buliturizmussal járó zajt és a szabálysértéseket. Általános kritika az önkormányzattal szemben, hogy nem tudják betartatni a saját maga által hozott szabályokat, amire az önkormányzat jellemzően azzal felel, hogy az a rendőrök dolga lenne, de abból meg sosincs elég.
Szeptember elején még csak egy polgárőrség alakításáról volt szó, a két rabbi a „magad uram, ha képviselőd nincs” mottóval indult neki a toborzásnak. Szabó György megkeresésünkre múlt hét csütörtökön azt mondta, eddig negyven fő jelentkezett a polgárőrségre, az egyesület megalakítása elkezdődött. „Reményeim szerint novemberben már polgárőröket lehet majd látni az utcákon.”
Szeptember 15-én a rendőrség még azt közölte, hogy a rabbik tárgyaltak a polgárőrség létrehozataláról, két nappal később azonban Frölich és Szabó közös közleményben már arról írt, hogy népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros kerületből való kiválásáról.
Ezt azzal indokolták, hogy az önkormányzat képtelen betartani a saját maga által hozott szabályokat. Azért szeretnének más kerülethez, leginkább a Soproni Tamás vezette Terézvárvároshoz tartozni, mert szerintük ott a kocsmáknak sokkal szigorúbb keretek között kell működniük, és a turizmus olyan ártalmasnak vélt hatásai ellen is fellép az önkormányzat, mint az Airbnb.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Orbán Viktor hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, miközben a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasháziak életét. A hatóságok leterheltek, nem tűnik úgy, hogy pluszpénzt kaptak volna a drogterjesztők elleni küzdelemre.
A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint a vendégéjszakák háromnegyedét a belvárosban töltötték el a vendégek.
A kormány májusban jelentette be, hogy beavatkozik.
A VI. kerületben nem kérnek a rövidtávú szálláskiadásból, Szentkirályi Alexandra pedig vasárnap emelte a tétet.
2015-től 2018-ig már betöltötte ezt a tisztséget.
Régóta téma már a hetedik kerületi sétálóutcák kialakulása, de Vitézy Dávid most újra bedobta a témát, és ő már nem vár az ügyet évek óta halogató önkormányzat kezdeményezésére sem.
Legalábbis egy részéből. 2025 nyarára sikerült eljutni idáig.
Belső-Erzsébetváros lakói lerohanták Niedermüller Péter polgármestert. Persze nem mind, csak néhány tucatnyian. Niedermüller sok mindenben egyetért velük, de hát meg van kötve a keze. Ráadásul nincsen semmiféle szolidaritás, nincsen közös teherviselés.