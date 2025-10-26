Tízezrek vonultak utcára a pusztító valenciai árvíz évfordulója alkalmából

Több tízezren vonultak végig Valencia városának utcáin szombaton a tavalyi villámárvízben meghalt 229 ember emlékére – írja a DW. A tüntetők a tartományi elnök, Carlos Mazon lemondását követelték.

Fotó: JOSE JORDAN/AFP

A tavaly október 25-i villámárvizet Európa egyik legsúlyosabb árvízkatasztrófájaként tartják számon. A tüntetők minden hónapban megemlékeznek a katasztrófáról, és követelik Mazon lemondását.

Az árvízről szóló figyelmeztetést ugyanis több mint fél nappal azután küldték csak ki, hogy az országos meteorológiai ügynökség a legmagasabb riasztási szintet adta ki a heves esőzések miatt. A katasztrófák kezelése pedig Spanyolországban a regionális kormányok hatáskörébe tartozik.