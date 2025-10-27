A Fidesz-kongresszusról jut eszembe: Varga Mihály két évvel ezelőtt úgy megjósolta a magyar gazdaság sikerét, hogy még most is csak pislogok

Nemrég írtam meg, hogy várhatóan november 22-én lesz a Fidesz kétévente esedékes tisztújító kongresszusa. A párt 2023 novemberében úgy újított tisztet, hogy a teljes pártvezetést megerősítette, még kihívói sem voltak Orbán Viktor elnöknek és az alelnököknek. Mivel Orbán Viktor 2017-ben, 19-ben és 21-ben a szavazatok száz százalékával lett elnök, kíváncsi voltam, hogyan alakultak a szavazati arányok 23-ban, tehát fellapoztam a korabeli lapokat.

Az egyik tudósításban megtaláltam Varga Mihály akkori pénzügyminiszter, korábbi Fidesz-alelnök kongresszusi beszédét is. (Ő, miután idén március óta már független jegybankelnök, az idei eseményen talán már nem lesz ott.) És abban találtam egy olyan jóslatot, amellyel Varga méltó párja lehet az őt a kormányból kitúró és ott gazdasági csúcsminiszterré előlépő Nagy Mártonnak, aki jóslatainak szórakoztató faktoráréról többször is írtunk már.

Szóval Varga Mihály 2023. november 18-án, a Fidesz kongresszusán még fideszes pénzügyminiszterként azt jósolta a kormánylap tudósítása szerint:

„2024-ben Magyarország a növekedést tekintve az uniós országok első harmadában lehet, míg 2025-ben pedig a legjobbak között”.

Mi lett ebből? Erről az évről még csak az első két negyedév adatait ismerjük, a második negyedévben az előzőhöz képest a 8. legjobb eredményt érte el a magyar gazdaság, míg éves alapon csak Ausztriát tudtuk megelőzni, tehát utolsó előtti helyen végeztünk – ezt így összességében talán túlzás lenne a „legjobbak között” emlegetni. De van még két negyedév, szóval bármi lehet!

Viszont 2024-ről már vannak lényegében végleges adatok (bár apró revíziók még jöhetnek). A jóslat az első harmadba kerülés volt, a valóság ez: