A XII. kerület öt év alatt 150 millió forintot bukott a kiszabott parkolási bírságok miatt

Hegyvidék kutyapártos polgármestere, Kovács Gergely közölte, hogy öt év alatt 150 millió forintot bukott a XII. kerület a kiszabott parkolási bírságok miatt, mert bár 2020 és 2024 között összesen 562 millió forint követelést érvényesített a kerület, de a követekések kezelési költsége 712 millió forint volt.

Fotó: Hegyvidéki Önkormányzat

Kovács beszámolója szerint a kerület előző vezetése a Firneisz ügyvédi irodával kötött szerződést, a nekik kifizetett 565 millió forintból:

388 millió forint ügyvédi munkadíj,

36 millió ügyvédi sikerdíj,

141 millió pedig költségtérítésként szerepel (ez a fizetési meghagyások eljárási és a végrehajtási lapok kiállítási díjai),

és a végrehajtási szakaszban az önkormányzat további 147 millió forintot fizetett ki.

Kovács azt írta, a szerződést felmondták, és vizsgálják az esetleges jogérvényesítési lehetőségeket.