Beütöttek a szankciók: Oroszország egyik legnagyobb iparvállalata, a Lukoil eladja az összes külföldi érdekeltségét

Az orosz Lukoil eladja külföldi eszközeit az amerikai szankciók hatása miatt, a Washington által bevezetett korlátozások arra is rákényszerítik a vállalatot, hogy beszüntesse az exportját európai országokba, írja a Politico. Ez azt jelenti, hogy Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma felhagy a nemzetközi tevékenységével súlyos amerikai szankciók miatt.

A lapnak hétfő este a moszkvai székhelyű óriásvállalat megerősítette, hogy megkezdte a vevők keresését külföldi vállalkozásai számára.

A döntést írásos válaszukban azzal indokolták, hogy „mivel egyes államok korlátozó intézkedéseket vezettek be a vállalattal és leányvállalataival szemben”, ez arra kényszerítette a vállalatot, hogy bejelentse „a nemzetközi eszközeinek eladására vonatkozó szándékát”.

Egy névtelenséget kérő volt Lukoil-vezető azt mondta a Politicónak, hogy a lépés a vállalat bevételeinek és nyereségének „mintegy 30 százalékos” zuhanását eredményezheti. Az orosz cég ugyanis kénytelen eladni három finomítóját és világszerte mintegy 5000 benzinkútjának körülbelül felét. „A Lukoilnak vége” – fogalmazott.

Fotó: Valeria Mongelli/Hans Lucas via AFP

A lépés néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok feketelistára tette a Lukoilt, valamint a Rosznyeft olaj- és gázipari vállalatot egy nagyon durva szankciós csomagban. A Fehér Ház ezt azzal indokolta, hogy „Oroszország nem mutat komoly elkötelezettséget az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamat iránt”. Az Egyesült Államok egyben arra ösztönözte valamennyi szövetségesét, hogy tegyen hasonló lépéseket.

A Rosznyeft és a Lukoil a teljes olajtermelés felét, illetve exportjának kétharmadát adja, vagyis a szankciójuk hatalmas csapás lehet az orosz gazdaságnak. A Lukoil komoly piaci szereplő a mi térségünkben is, például van finomítója Romániában (Petrotel) és Bulgáriában (Neftochim) – írta hétfő reggeli energetikai elemzésében az Erste energetikai szakértője, Pletser Tamás. A bolgár a legnagyobb kapacitású balkáni finomító.

Az orosz cég Magyarországon is jelen volt egy 75 egységből álló benzinkút-hálózattal, de azt már a 2010-es évek közepén eladta. Emellett olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába, valamint az azerbajdzsáni SOCAR tulajdonában lévő törökországi STAR finomítóba, amely nagymértékben függ az orosz nyersolajtól – írja a Reuters.

Az orosz cég legjelentősebb külföldi vagyona az iraki West Qurna 2 olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedése van a Lukoilnak. Az olajmező termelése áprilisban meghaladta a napi 480 000 hordót. A Reuters kitér arra is, hogy a vállalatnak részesedése van olajterminálokban és kiskereskedelmi üzemanyagláncokban Európában.