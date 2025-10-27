Egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz

Könnyen lehet, hogy visszanézve meghatározó pillanatnak bizonyul majd az idei október 23-i menetelés.

A két nagy politikai blokk felvonulása alapján legalább annyira képes mozgósítani híveit a Tisza, mint a fásult benyomást keltő kormánypárt: Magyar Péterék menete energikusabb és átgondoltabb benyomást keltett.

És összességében egyre többekben alakulhat ki az a kép, hogy nem a Fidesz a jövő évi választások elsőszámú esélyese.

Mi hiányzik a Fidesz kampányából? És mire mutatott rá Orbán Viktor édesanyja?

A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor, a telefonnál Hann Endre.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

A műsor podcast formában is meghallgatható:
