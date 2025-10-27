Egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz

Könnyen lehet, hogy visszanézve meghatározó pillanatnak bizonyul majd az idei október 23-i menetelés.
A két nagy politikai blokk felvonulása alapján legalább annyira képes mozgósítani híveit a Tisza, mint a fásult benyomást keltő kormánypárt: Magyar Péterék menete energikusabb és átgondoltabb benyomást keltett.
És összességében egyre többekben alakulhat ki az a kép, hogy nem a Fidesz a jövő évi választások elsőszámú esélyese.
Mi hiányzik a Fidesz kampányából? És mire mutatott rá Orbán Viktor édesanyja?
A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor, a telefonnál Hann Endre.
A műsor podcast formában is meghallgatható:
A NER történetében még nem láttunk olyat, hogy éles politikai helyzetben nem a Fidesz, hanem az ellenzék hozza össze a látványosabb tömegrendezvényt. Október 23-án éppen ez sikerült Magyar Péternek. Orbán közben már nyíltan beszél arról: nem elég, ha csak a saját táborukhoz szólnak.
Van, aki napi 5-6 órát tölt digitális harccal, más Nobel-békedíjat adna Orbánnak. A Békemeneten vonulók nagyon bíztak benne, hogy ők lesznek többségben, ehhez most először bevetették Lázár Jánost is.
Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor választása mellett. Mit jelent ez a kampányra nézve? Kapcsoljuk Buda Péter biztonságpolitikai elemzőt. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Takács Lili.