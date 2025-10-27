„Én vagyok az elveszett világ királya” - énekelte Milei, miután pártja megnyerte a félidős választásokat

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Fordulópontnak nevezte Javier Milei, hogy szélsőjobboldali pártja megnyerte az argentin félidős választásokat. Ezzel nem lesz többsége a kongresszusban, de az argentin elemzők többsége meglepőnek tartja az eredményt.

Milei pártja azután győzött, hogy Donald Trump amerikai elnök 40 milliárd dolláros mentőcsomagot jelentett be Argentina számára, és a további segélyek folyósítását az argentin elnök sikeréhez kötötte.

Milei pártja, a La Libertad Avanza a szavazatok 40,8 százalékát szerezte meg 95 százalékos feldolgozottságnál. A választást sokan az anarchokapitalista politikus csaknem két éves hatalmáról szóló népszavazásnak tekintették. A kormány ennél lejjebb vitte a várakozásokat, 30-35 százalékkal már elégedettek lettek volna, tekintettel arra, hogy Milei szeptemberben súlyos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Most fordítottak az eredményen.

Az ellenzék, a Fuerza Patria 31,6 százalékot szerzett, a kongresszusi többséget viszont megtartották. Milei pártjának győzelme azért lepte meg az elemzőket, mert az elnök népszerűségét a nővérét érintő korrupciós vádaktól a folyamatos gazdasági válságig sok minden tépázza.

„Én vagyok az elveszett világ királya” – énekelte Milei, amikor több száz támogatója előtt a színpadra lépett egy Buenos Aires-i szállodában. A beszédét azzal kezdte, hogy átléptek egy fordulópontot, megkezdődik a nagy Argentína építése. Az amerikai mentőcsomagot nemcsak Argentina, hanem a világ történelmében is példátlan eseménynek tartotta. Azt mondta, most a reformok végrehajtására koncentrálnak. Trump gratulált, „földcsuszamlásszerű győzelemnek” nevezte Milei pártjának sikerét, hozzátéve, hogy „az argentin nép igazolta, hogy helyesen bíztunk benne.” (Guardian)

külföld Javier Milei félidős választások argentína
Kapcsolódó cikkek

Az ultraradikális populista libertariánus Javier Milei megnyerte az argentin elnökválasztást

Argentínában nem működik semmi, de jön a szélsőséges anarchokapitalizmus.

Uj Péter
külföld