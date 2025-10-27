Focibíróbotrány tört ki Törökországban

Törökország labdarúgó-szövetsége (TFF) fegyelmi eljárást indít azok ellen a játékvezetők ellen, akik futballmérkőzésekre fogadtak, miután kiderült, hogy közülük több százan rendelkeztek fogadási számlával – jelentette be a szövetség elnöke.

A TFF elnöke, Ibrahim Hacıosmanoğlu elmondta, hogy a szövetség állami intézmények adataira épülő vizsgálata feltárta: a török profi bajnokságokban tevékenykedő 571 aktív játékvezető közül 371-nek volt fogadási számlája, és közülük 152-en aktívan fogadtak is.

„Szövetségként a saját házunk táján kezdtünk takarítani” – mondta Hacıosmanoğlu egy isztambuli sajtótájékoztatón. „Azok között, akiknél fogadási számlát találtunk, hét elit játékvezető, 15 elit asszisztens, 36 minősített játékvezető és 94 minősített asszisztens volt” – mondta.

Yasin Kol török játékvezető a Galatasaray és a Besiktas isztambuli meccsén 2025. október 4-én. Fotó: Ahmet Okatali/Anadolu via AFP

Elmondása szerint egyes játékvezetők megdöbbentő számú fogadást tettek: volt, aki 18 227 alkalommal fogadott, és 42 játékvezető több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre tett fogadást. Másokról viszont az derült ki, hogy csak egyetlen alkalommal fogadtak.

Hacıosmanoğlu közölte, hogy a szövetség fegyelmi bizottsága azonnal elkezdi az eljárást. „Átirányítjuk őket a fegyelmi bizottsághoz, és megkapják a szabályzatunk szerinti megfelelő büntetést” – mondta, hozzátéve, hogy a megállapítások az elmúlt öt évre terjednek ki a török sporttörvény alapján.

A TFF fegyelmi kódexének 57. cikke szerint azok, akiket bűnösnek találnak abban, hogy futballmeccsekre fogadtak, a játékvezetéstől vagy bármely futballal kapcsolatos tevékenységtől három hónaptól egy évig terjedő eltiltással sújthatók. (Guardian)