Győzött a láncfűrészes argentin, de a történelem első libertárius kísérlete még messze nem bizonyult sikeresnek

Javier Milei Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Utálóit, a semleges elemzőket, de még saját híveit is meglepve Javier Milei argentin elnök libertárius pártja nyerte a félidei választásokat a parlament alsó- és felsőházában. Igen, ő az hülye hajú fickó, aki már jóval Elon Musk előtt láncfűrészt lóbált nyilvános eseményeken. A La Libertad Avanza a szavazatok 40,8 százalékát söpörte be, a peronista baloldali Fuerza Patria 31,6 százalékig jutott. A szavazást minden érintett fél egyfajta népszavazásnak tekintette Milei soha sehol ki nem próbált, radikálisan libertárius gazdaságpolitikájáról.

De miért beszél a fél világ most erről a választásról, ahol csak az alsóházi helyek fele és szenátusi pozíciók harmada forgott kockán, és amit hiába nyert meg aránylag nagy fölénnyel Milei pártja, az alsóházi többség így sem lett az övé? És eleve, miért annyira fontos egy parlamenti választás egy olyan országban, ahol annyira elnöki a rendszer, hogy még miniszterelnök sincsen?