Kőkemény információs háborúvá vált október 23. utólagos értékelése

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A kik voltak többen verseny annál is abszurdabb lett mint gondoltuk: Chatgpt-vel „elemzett”, fotók, BUD-feliratú bőröndcetli, hiányzó, majd mégis előkerült Kossuth téri képek.
  • Ugyanazokat a képeket, tényeket és tömegeket látva mindkét oldal politikusai magabiztosan arra jutottak, hogy bebizonyosodott, a másik oldalnak vége, nincs tovább, új időszámítás kezdődött csütörtökön.

Azt már október 23-a előtt is lehetett tudni, hogy arról fog szólni minden, hogy a Fidesz vagy a Tisza rendezvényén voltak többen, hiszen most először alakult ki az a helyzet, hogy mindkét oldal egyszerre hívta egy nagy, erődemonstrációval felérő vonulásra a szimpatizánsait.

Nem meglepő, hogy mindenki arra volt kíváncsi, hol lesznek többen, de talán a várakozásokat is felülmúlja az erről szóló, napok óta tartó információs háború, ami már ott tart, hogy a Chatgpt szerint(!) hogyan csillan meg a fény az esőben a betonon, illetve hogy ugyanazokat a képeket nézve mindenki a másik oldal trend- és sorsfordító vereségének látja a napot.

Mi is többször írtunk róla az elmúlt napokban, hogy a kormány összevissza, önmagát is belekavarva beszélt arról, hogy a Békemenet számai hogyan viszonyulnak korábbi békemenetekhez, illetve hogy az állításaik nem lehetnek egyszerre igazak, például itt és itt olvashatja a cikkeinket.

Aztán a szám-, komment- és nyilatkozatháború pedig tényleg egyre abszurdabb fordulatokat kezdett venni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA tisza információs háború fidesz magyar péter október 23. békemenet
Kapcsolódó cikkek

A kormány belezavarodott a saját Békemenet-számaiba

Olyan erővel igyekeznek valósággá kommunikálni az állítást, hogy ők voltak többen, hogy már arra sem figyelnek, az állami közlések következetesek legyenek. Nem lehet egyszerre igaz az, amit Orbán mond most, és amit az eddigi Békemenetekről közöltek.

plankog
POLITIKA

Van egy kis baj azzal, ahogy a Fidesz számháborúzik

Nem, nem, nem jön ki sehogy a matek. Meglepő?

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

Hatósági tiltás miatt nem drónozhat a Tisza október 23-án délután

Pedig korábban engedélyt kaptak a 8 és 24 óra közötti időtartamra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A Hősök terétől a Deák térig kitölti az Andrássy utat a Nemzeti menet

Mire a tömeg a Hősök terére ért, már egy majdnem tele tér várta őket, sokan ugyanis egyből odamentek.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Péter szerint ez minden idők legkisebb érdeklődést kiváltó Békemenete

Haszán Zoltán