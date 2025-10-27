Kőkemény információs háborúvá vált október 23. utólagos értékelése

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kik voltak többen verseny annál is abszurdabb lett mint gondoltuk: Chatgpt-vel „elemzett”, fotók, BUD-feliratú bőröndcetli, hiányzó, majd mégis előkerült Kossuth téri képek.

Ugyanazokat a képeket, tényeket és tömegeket látva mindkét oldal politikusai magabiztosan arra jutottak, hogy bebizonyosodott, a másik oldalnak vége, nincs tovább, új időszámítás kezdődött csütörtökön.

Azt már október 23-a előtt is lehetett tudni, hogy arról fog szólni minden, hogy a Fidesz vagy a Tisza rendezvényén voltak többen, hiszen most először alakult ki az a helyzet, hogy mindkét oldal egyszerre hívta egy nagy, erődemonstrációval felérő vonulásra a szimpatizánsait.

Nem meglepő, hogy mindenki arra volt kíváncsi, hol lesznek többen, de talán a várakozásokat is felülmúlja az erről szóló, napok óta tartó információs háború, ami már ott tart, hogy a Chatgpt szerint(!) hogyan csillan meg a fény az esőben a betonon, illetve hogy ugyanazokat a képeket nézve mindenki a másik oldal trend- és sorsfordító vereségének látja a napot.

Mi is többször írtunk róla az elmúlt napokban, hogy a kormány összevissza, önmagát is belekavarva beszélt arról, hogy a Békemenet számai hogyan viszonyulnak korábbi békemenetekhez, illetve hogy az állításaik nem lehetnek egyszerre igazak, például itt és itt olvashatja a cikkeinket.

Aztán a szám-, komment- és nyilatkozatháború pedig tényleg egyre abszurdabb fordulatokat kezdett venni.