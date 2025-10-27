Már az Otthon Start okozta árrobbanás előtt az infláció sokszorosával nőttek a lakásárak

Az idei második negyedévben a fővárosban és a vidéki városokban nőtt, a községekben mérséklődött a lakásár-emelkedés éves üteme. Az MNB lakásárindexe szerint Budapesten 2025 második negyedévében 6,3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző negyedévhez képest, így az éves növekedési ütem 23,1 százalékra gyorsult. Vagyis egy átlagos fővárosi lakás negyedével volt drágább, mint 2024 második negyedévében.

A vidéki városokban 5,9 százalékos volt a negyedéves, és így 18,7 százalékos az éves alapú áremelkedés. A községekben csak 2,8 százalékkal drágultak a lakások az előző negyedévhez képest, míg az előző évinél 10,7 százalékkal voltak magasabbak. Országos átlagban 5,1 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 második negyedévében az előzőhöz képest, míg éves alapon 17,9 százalékos volt a növekedésük.

A területi bontás a fenti térképen látható, idén a második negyedévben a dél-dunántúli városok lakásárai még a budapestinél is gyorsabban nőttek, de közel volt a fővárosi szinthez a dél-alföldi városok lakások drágulása is. A térképen nem ábrázoltuk, de nagyobb szórás volt a negyedéves árváltozásban:

Észak-Magyarországon 1,9 százalékkal csökkentek a városi lakások árai, minden más vidéki régióban jelentősen növekedtek. A legnagyobb negyedéves áremelkedés a Dél-Alföldön volt (9,9 százalék), majd a Dél-Dunántúl (9,8 százalék) és a Nyugat-Dunántúl (+8,4 százalék) következett. Pest megyében 6,9 százalékkal, az Észak-Alföldön 4,8 százalékkal, a Közép-Dunántúlon 4,1 százalékkal emelkedtek a városi lakásárak az idei második negyedévben.

A lakásárindexben visszatekintő adatsort is közölt a jegybank, amiből kiderül: az idei első félév végére a magyarországi lakásárak átlagosan négyszer magasabbak voltak, mint tíz évvel korábban. Ha 2015-öt száz százaléknak vesszük, a budapesti és a városi lakásárak nagyjából 420 százalékon voltak, míg a községiek 325 százalékon. Ez utóbbiak drágulási üteme egyébként idén még lassult is, az első negyedévben még 12,4 százalékos volt a falusi lakások éves áremelkedésének a mértéke, ez csökkent 10,7 százalékra június végéig.