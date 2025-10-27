Már csak kicsit kell kitartani, és mindjárt itt a jóidő

Újabb hidegfront van a láthatáron - írja az Időkép, emiatt hétfőn és kedden még hűvösebb idő várható.

Hétfőn eső, záporeső várható, erősebb széllökésekkel. Délután 13 fok várható. Kedden napos-gomolyfelhős időre lehet számítani, kisebb esővel, helyenként futózáporral. Erre elsősorban északnyugaton, majd északon és északkeleten lehet számítani, de a szél is erős, néhol viharos lesz.

A legmagasabb hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Szerdán jelentős eső men várható, a szél is élénk marad, viszont kora délután 14-19 fok lehet. Csütörtökön már hajnalban is 5-13 fok lehet, délután pedig az erős szél mellett országosan 16-22 fok várható.

Az Időkép előrejelzése Budapestre Fotó: Időkép

