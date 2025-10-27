Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon

Hétfő délelőtt a biatorbágyi a Fő utcában egy támfal munkásokra dőlt, írja a Pest megyei település önkéntes tűzoltó egyesülete a Facebookon. Érdről érkezett hivatásos tűzoltók és az egyesület hét tagja szabadította ki a romok alá került embereket, a mentéshez munkagépeket is igénybe kellett venni.

Azt írják, hogy a balesetben súlyosan megsérült személyeket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Azt, hogy hányan dolgoztak az építkezésen, hány ember került a támfal romjai alá, és közülük hányat kellett kórházba szállítani, nem írnak. Az Országos Mentőszolgálat írásbeli kérdésünkre válaszolva azt közölte, hogy „egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban” szállítottak kórházba.